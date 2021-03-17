«Снова проиграем». Киевские эксперты боятся еще одного референдума в Крыму

17.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина проиграет и новый референдум по статусу Крыма, если он будет проведен.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

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По словам эксперта, подавляющее большинство крымчан настроены против Украины и считают ее врагом. Также политолог уверен, что у Украины не было шансов удержать полуостров в 2014-м.

«Я не думаю, что в тот момент, в 14-м году, в феврале-марте 14-го года кто-либо мог бы удержать Крым из тех, находящихся на должности. Наказывать надо не их, хотя они тоже виноваты, но, по большому счету, не было государства, они ничего сделать не могли. Наказывать надо тех, кто отменял языковые законы, кто отстранял от власти президента неконституционным способом, создавал кризис легитимности, кто собирался отправлять «поезда дружбы» – то есть, кто создавал основу для российских медиа, для создания общественного мнения в Крыму…

Чтобы вы понимали – бюджет Крыма в прошлом году в 10 раз больше, нежели бюджет Крыма в 2013-м. В 10 раз! Смотрите, проблема не в российских войсках в Крыму на данный момент уже, хотя аннексия незаконна, безусловно. Проблема в том, что мы имеем там нелояльное население, что два миллиона крымчан в большей своей массе нелояльных к Украине.

Они не считают Украину своим домом сегодня, они считают Украину врагом. Банально есть социология, можно посмотреть – есть социология провластная, есть оппозиционная, можно посмотреть, российская. Поэтому идея с референдумом бессмысленная, она просто утвердит российский статус Крыма. Мы проиграем этот референдум однозначно», – заявил Бортник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в 2014 году в Крыму провели «фейковый референдум».