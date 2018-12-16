«Снова Сибирь!» – украинский пропагандон опасается перемен в 2019

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Настоящих «свидомых» на Украине – лишь один процент от всего населения, еще пять – сочувствующих им, потому существует огромная вероятность того, что на президентских выборах в 2019 году народ проголосует «неправильно».

Об этом в эфире украинского «5 канала» заявил обслуживающий администрацию Петра Порошенко блогер Андрей Полтава, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего меня беспокоит, что в следующем году мы просто снова «сольём» России Украину. Снова продолжатся эти 300 лет неволи, эксплуатации украинцев, снова вернёмся в «таёжный союз», и всё. Деукраинизация, деиндустриализация Украины (На самом деле, деиндустриализация Украины была осуществлена после Евромайдана – феерический Д.Б., – ред.), снова Сибирь», – опасается пропагандист.

Огорчает Полтаву и то, что большинство украинцев так и не стали поддерживать курс «свидомых».

«Один процент населения сделал майдан, пять процентов к ним примкнули, но вся Украина не изменилась. Не изменилось население, которое так дальше и будет голосовать за гречку, пустые обещания и газ в два раза дешевле», – добавил Полтава.