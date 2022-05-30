Снова война между заказчиками и подрядчиками в Крыму – и опять недострой

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Ялта встречает туристов закрытой строительным забором центральной площадью Советская.

Ее реконструкция стартовала в начале года, а финишировать подрядчик обещает под новогодние праздники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Со своим проектом реконструкции Ялта победила в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ. По условиям конкурса, разрабатывать проектное решение доверили компании М4 из Москвы, и в процессе смета строительства выросла с 450 до 750 миллионов. Чтобы войти в смету, городским властям пришлось отказаться от реконструкции территории перед зданием администрации и всех малых архитектурных форм.

«Это самый масштабный проект благоустройства, – отметил замглавы администрации Ялты Игорь Красий. – Контракт заключен на 408 миллионов рублей. Источники финансирования разные – и федеральный, и республиканский, и местный бюджет, и средства правительства Москвы».

По проекту вся площадь должна быть выложена гранитной плиткой, посреди будет красоваться сухой фонтан, а вокруг – амфитеатр скамеек в зеленых зонах отдыха. Волновавшие ялтинскую общественность платаны сохранены, их передали под ответственность подрядчика. Завершение строительно-монтажных работ запланировано конца 2022 года.

Борьбу за возвращение площади Советская городу администрация Ялты начала в 2019 году. В 2005 году центральная площадь была поделена на три участка и передана в аренду на 49 лет ООО «Скай Плаза», за которым стоят соратники украинского экс-премьера Арсения Яценюка братья Алексей и Максим Бурбак. Арендованную территорию украинские бизнесмены превратили в торговые ряды, не особо заботясь о внешнем виде и ассортименте палаток и ларьков.

Главным объектом бизнеса был кинотеатр «Сатурн», который собирались снести и возвести на его месте 26-этажный многофункциональный комплекс. В 2006 году кинотеатр сгорел, его здание признали не подлежащим восстановлению, а его сгоревший фасад завесили черной тканью. Удивительно, но спустя несколько лет кинотеатр отреставрировали и запустили под названием «Сатурн IMAX». Арендованную площадь за использование не по назначению вернули городу по суду.