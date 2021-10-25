Снова зло – и опять на фоне храма

25.10.2021 00:56 (Мск), Москва, Платон Беседин

Сегодня поговорим о том, как работает зло. Как оно распространяется и проникает в умы человека и масс. А главное – как его предотвратить.

Поводом к разговору станет очередная провокация на фоне православного храма. Одна дура решила оголить свою печально-тоскливую грудь, а тем временем сзади неё возвышался храм Василия Блаженного.

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Почему без имени, фамилии, а просто дура? Поясняю. Во-первых, такие существа не заслуживают человеческих имён и фамилий в принципе. Во-вторых, дура сделала это исключительно хайпа ради, чтобы получить дурную минуту гнилой славы – так не станем потворствовать ей в этом.

Напомню, что ранее на фоне того же храма отличился со знаком минус блогер-мигрант. Он посадил перед собой на колени девушку в форме полиции. То есть, там симуляция, а здесь – обнажёнка. Такова матчасть. И она нужна для понимания того, как действует зло.

В раскрытии темы нам поможет фильм Ханеке «Видео Бенни». Мальчику попадается на глаза запись того, как закалывают свинью. И вот он смотрит на убийство животного снова и снова, снова и снова, как загипнотизированный. А в один день убивает – почти случайно – свою одноклассницу. Ради чего совершается это преступление? Ради веселья? Ради любопытства? Ради некого опыта? Так или иначе, зло явило себя, а после интегрировалось в сознание, и от образа мышления (modus operandi) стало образом действия (modus vivendi).

В дне сегодняшнем это называется модой, и она тесно спаяна с «окном Овертона». И у людей, следующих этому злу, нет совершенно никакого понимания, что есть правильно и что есть неправильно. Им бы стихотворение Маяковского наизусть выучить. Да, да, «кроха сын к отцу пришёл…».

Тут ведь не просто всё ради хайпа, но ради самого акта быть таким, как все. Это дикое и неуёмное желание толкает людей, если их опять же можно называть таковыми, на совершенно абсурдные вещи. Ты для чего это сделал? Ну, так все же делали! «Все побежали – и я побежал», угу. Тик-ток становится мерилом того, что можно и что нельзя. А можно почти всё. И тут, перефразируя Достоевского, мы подходим к ключевому: если дозволено всё, то и Бога нет.

Сломано всё – и попирается само божественное начало в человеке. Поэтому такая агрессия идёт на Церковь и её ценности. Кстати, с другой стороны, скажем так, с мусульманской, мы, наоборот, наблюдаем укрепление религиозного института на всех фронтах. Тоже неслучайно.

Так как бороться с подобным безбожеством, которое оскорбляет внешнее и попирает глубинное? Необходимо понимать, что быстрых решений тут нет; общество планомерно и долго шло к такому состоянию. Оно преодолевало, извращаясь, один дьявольский этап за другим. Дальше – больше. Поэтому вот такие акты беснования – это следствие падения и образования, и духовности. Это нельзя восстановить моментально и даже быстро.

Остаётся лишь наказывать юридически.

Но тут мы сразу слышим вопли протеста: да как же так? Притесняю, обижают! К этому нужно быть готовым, потому что черти любят изображать мучеников. Но если наносить по ним удар, то не размазывая его. Сейчас дура, оголившая грудь, получила лишь подписку о невыезде. Что это за наказание, простите?! Грозит ей в худшем для неё случае один год лишения свобод. И всё! Цитируя киноклассику: «Это несерьёзно!». Если наказывать, то сурово, чтобы другие сто раз подумали прежде, чем наступать в подобные фекалии.

А ещё лучше к наказанию добавить следующее – высмеивать вот таких персонажей, как эта тоскливая дура и как блогер-мигрант. Высмеивать самым беспощадным образом, демонстрируя всю их насекомоподобность и примитивность.

Да, вырезать из медиапространства этих ущербных полностью не удастся, а вот показать совершенными ничтожествами вполне. Чтобы они если чем и шокировали, то исключительно собственной никчёмностью. Да, да, ребятки, вы не только убоги, но и откровенно скучны. Как и всё зло, собственно.