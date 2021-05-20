Сны о Пиночете. «Свободолюбивые» украинцы оказались в лидерах по запросу на «жесткую руку»

20.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

По данным международного аналитического ресурса World Values Survey украинцы вошли в число мировых лидеров по желанию иметь во главе государства «сильного лидера», который бы проводил политику без оглядки на такие финтифлюшки, как представительная демократия, выборы и парламент.

Вполне согласны с зарубежными исследователями и украинские социологи. Так, согласно прошлогоднему опросу авторитетного в Киеве КМИС (Киевского международного института социологии) для большинства украинцев сильный лидер важнее, чем демократия. В западных областях 46,5% опрошенных высказались за сильного лидера и только 29,2% – за демократию. Наибольшую поддержку идея сильного лидера получила на юге страны – 60,6%, только 19,5% предпочли демократию.

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Короче, народ хочет фюрера. Ну, или каудильо. В крайнем случае – Провідника. Как там говорят: Бандера придет- порядок наведет. Ну, или Пиночет, но это вряд ли. Потому что они оба уже давно умерли. А вот желающих занять их место и попробовать себя в роли «вождя нации» среди современных украинских политиков достаточно. И ныне действующий президент Зеленский, судя по его замашкам последнего времени – первый в этом списке.

Такое открытие украинского общества о самом себе однозначно тянет на сенсацию. Не мировую – локальную. Действительно, это ведь не украинцев годами убеждали в том, что они цивилизационно особенные, в отличие от каких- то там «московитов» жаждущих хозяйской плети и кованого сапога под копчик. Украинцы – они совсем другие. Свободолюбивые. Не терпящие над собой авторитаризма и насилия. Чуть что – сразу всей толпой на майдан – свергать очередного «кровавого тирана».

Миф об удивительном, едва ли не врожденно-генетическом свободолюбии украинцев – один из самых популярных мифов новой Украины. Его мы слышим из каждого утюга в дежурных спичах политиков и деятелей культуры.

И вот – такая неприкрытая тоска по своему Пиночету. Как с этим жить? Попробовать игнорировать? Так не выйдет. Идея, овладевшая массами, как известно, имеет свойство становиться материальной силой, а крепкие пожелания самосбываются.

С другой стороны, озверевших от невиданного разгула демократии, а также «свободы и достоинства» украинцев тоже понять можно. Что им конкретно дает «демократия», о которой вещают политиканы? Разве что возможность батрачить на польских клубничных полях или эстонских рыбзаводах. Так себе перспектива, скажу я вам.

Поэтому совсем не удивляет тот факт, что огромное количество украинцев напрочь забывают о «правовом государстве» и рукоплещут откровенно антиправовым и бандитским действиям власти в отношении оппозиции, неугодных СМИ, попавших в немилость олигархов. Даже если потом этот левиафан бьет по ним самим – не олигархам, а по обычным простым людям. Притом, что даже самые тупые вроде бы должны понимать, что выдвинутые подозрения, задержания и даже аресты – это не то же самое что доказанные обвинения, вступившие в законную силу и прошедшие апелляцию решения суда. Между политической целесообразностью и законностью, лежит пропасть.

Именно эту пропасть пытается преодолеть в два прыжка желающая стать авторитарность власть. На практике получается не очень убедительно. Показное стремление казаться демократом при подспудном желании обзавестись свитой из льстецов, которые тебя залижут до блеска новенькой монеты – вот то противоречие, которое движет основными персонажами украинской политики. Через это проходили все президенты «незалежной», начинавшие бронзоветь уже на третий месяц по приходу к власти.

Так что все предпосылки для формирования на Украине авторитарного государства вождистского типа налицо. Народ, как та героиня из фильма «За двумя зайцами» – «легли и просють». В такой ситуации, как говорится, были бы массы, а вожди найдутся сами.

Так почему же, в отличие от иных постсоветских стран, при наличии всех исходных условий, обмен свободы на порядок и колбасу на Украине так и не состоялся, а страна застыла в формате веселого балагана, имитирующего парламентскую демократию?

Может быть, виной тому простая расхлябанность и традиционный для Украины бардак? Неспособность произвести что-то, хотя бы отдаленно похожее на колбасу, порядок или безопасность. Как в поговорке про Бога, бодливую корову и рога.

А говорили – Freedom is our religion.