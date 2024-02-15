Снят с должности командующий Черноморским флотом РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Адмирал Виктор Соколов снят с поста командующего Черноморским флотом, который он занимал с 14 сентября 2022 года.

Об этом сообщил тг-канал «Рыбарь», созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Накануне российские военкоры массово критиковали командование ЧФ за недостаточно эффективные меры по противодействию атакам украинских беспилотных катеров, в результате одной из которых предположительно погиб у южного берега Крыма БДК «Цезарь Кунников».

«При нём было потеряно порядка 20% от численности Черноморского флота. Так же его решением запрещено устанавливать на корабли внештатные приборы и установки, например, тепловизоры для обнаружения катеров-камикадзе, дополнительные станковые пулемёты, дроны с тепловизором и прочие технологические изделия из 21 века. Хотя, ещё в русско-японскую миноносцы оборудовали дополнительными прожекторами, а в Первую мировую суда обтягивали противоторпедными сетями. Поэтому снятый адмирал не смог не только в знания 21 века, но и не вывез знания века 20-го», – комментирует отставку военкор Роман Сапоньков.

Многие считают отставку недостаточным наказанием за потерю кораблей.

«Простите, но напрашивается вопрос: снятие с должности – это единственная мера по изменению подходов в боевой работе?», – интересуется военный обозреватель Алексей Суконкин.

«Если отставка была из-за допущенных ошибок, приведших к потере единиц флота, она должна осуществляться с помощью табельного пистолета», – требует расправы крымский блогер и военный волонтер Александр Талипов.

«Мы пойдём дальше – необходимо не просто отстранить, но отстранить и отдать под суд за некомпетентность и полный провал в командовании, приведший к тяжёлым и неоправданным потерям. И такие снятия и аресты должны пройти не только на флоте! Нравится быть в лампасах, нравится командовать, изволь уметь и нести ответственность!», – поддерживает военный эксперт Владисдав Шурыгин.

Он считает, что ЧФ потерял три корабля – «Цезарь Кунников», МРК «Ивановец» и БДК «Новочеркасск» – из-за «грубейшей халатности» командования флота.

«Все три раза участником атак являлся американский стратегический БЛА RQ-4B Global Hawk, занимавший зону дежурства за несколько часов до атаки и уходивший после её завершения. И это развеивает все сомнения относительно того, кто осуществлял разведку, проводку и целеуказание украинских БЭКов. При этом, группа БЭКов, прошедшая от побережья Одессы до Крыма больше 350 миль (550 км.) и находившаяся в море не менее 9 часов, не была обнаружена, что говорит о полном отсутствии у ЧФ эффективной системы обнаружения таких малоразмерных целей. Очевидно, что флот оказался не готов к тому типу войны, с которым столкнулся», – пишет Шурыгин.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина отмечает, что у Черноморского флота будет уже третий командующий за время СВО.

«С некоторым позитивом можно воспринять тот факт, что кадровые изменения происходят намного оперативнее, чем год-полтора назад. То есть военная система России перешла в режим адаптации, и управленческая тактика “пересидеть, пока не утихнет” популярностью не пользуется. По неподтверждённой (в третий раз) информации, задача нового командующего — кардинальное изменение тактики действий “традиционного” флота для эффективного купирования действий противника, в том числе массированных атак безэкипажных катеров-камикадзе и дальнобойных ракет», – пишет Панина.

По неофициальным данным новым командующим назначен вице-адмирал Сергей Пинчук, уроженец Севастполя, командовавший ранее Каспийской флотилией и Новороссийской военно-морской базой. Последние годы занимал должность начальника штаба ЧФ.

Руководитель Координационного Центра Помощи Новороссии Александр Любимов ожидает новых отставок в ВМФ РФ.

«Сейчас на море, как и на суше наступает новая эпоха. Судя по всему, решающей ударной силой флота для борьбы с вражеским флотом становятся морские дроны и их носители. В частности, безэкипажные катера. Теперь – хорошие новости. Создание новых средств борьбы делает все флота мира устаревшими. И прежде всего это касается флота мирового гегемона. ВМФ США – это прекрасный флот 60х-80х годов 20 века. Это дает многим странам, в том числе и России, возможность оспорить господство США на море. Для этого надо не строить авианосцы в попытке сделать то, что американцы сделали лет 80 назад, а строить флот из новых кораблей. Которые, возможно, будут зачастую безлюдными. Но для этого необходимо списать на берег/развесить на реях значимое количество людей, командующих русским ВМФ», – написал Любимов.