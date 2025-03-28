Снятие Зеленского ничего не даст – больна вся преступная украинская элита
Зеленский утратил не только легитимность, но и рассудок. Украиной управляет организованная преступность, связанная с таким же преступным сообществом на Западе.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал советник главы Крыма, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Замена одного Зеленского едва ли решит задачу. Украина уже очень давно не субъектна – ни в своих решениях по внутренней политике, ни в деятельности на международных площадках. Точно так же Зеленский не субъектен внутри Украины, и не только потому, что его полномочия истекли, и он действительно уже давно нелегитимен. На мой взгляд, его роль сегодня безусловно значительная, но не он принимает решения и внутри Украины тоже. Он заложник.
Кроме того, ещё и совершенно очевидны признаки полной моральной деградации, указывающие на деформацию его психики, на психическое заболевание. Человек, который объявляет открыто на весь мир, что его мотивирует ненависть к русским, нормальным назван быть не может», – отметил он.
С одной стороны, Зеленский говорит, что, выступает за мирное урегулирование, с другой – называет всех русских «динозаврами», показывая, что не способен ни на какие шаги к миру. В этом смысле его замена нужна.
«Не хочу сейчас сыпать медицинскими терминами, но у него, как минимум, состояние невменяемости. Невменяемый человек во главе государства – это очень опасно. Но я сомневаюсь, что замена и изъятие одного Зеленского из общей системы управления, решит задачу.
Если употреблять уже не психиатрические, не медицинские термины, а юридические, то совершенно очевидно, что во главе Украины сегодня стоит преступное сообщество, связанное с аналогичными преступными сообществами на Западе. Поэтому выщёлкивание одного, пускай даже формально, первого лица ситуацию едва ли изменит», – заключил Карчаа.
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