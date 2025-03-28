Зеленский утратил не только легитимность, но и рассудок. Украиной управляет организованная преступность, связанная с таким же преступным сообществом на Западе.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал советник главы Крыма, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замена одного Зеленского едва ли решит задачу. Украина уже очень давно не субъектна – ни в своих решениях по внутренней политике, ни в деятельности на международных площадках. Точно так же Зеленский не субъектен внутри Украины, и не только потому, что его полномочия истекли, и он действительно уже давно нелегитимен. На мой взгляд, его роль сегодня безусловно значительная, но не он принимает решения и внутри Украины тоже. Он заложник. Кроме того, ещё и совершенно очевидны признаки полной моральной деградации, указывающие на деформацию его психики, на психическое заболевание. Человек, который объявляет открыто на весь мир, что его мотивирует ненависть к русским, нормальным назван быть не может», – отметил он.

С одной стороны, Зеленский говорит, что, выступает за мирное урегулирование, с другой – называет всех русских «динозаврами», показывая, что не способен ни на какие шаги к миру. В этом смысле его замена нужна.