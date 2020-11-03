03.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, майдан, Политика, Россия
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Снюхавшись с «Нехта», Навальный призвал «гнать старшего брата» из Белоруссии


Польский пропагандист Степан Путило, координирующий через свой телеграм-канал «Нехта» протесты в Белоруссии, взял интервью у российского оппозиционного блогера Алексея Навального, который «восстанавливается» в Германии после якобы имевшего место отравления.

Беседа напоминала общение адепта с лидером секты. С самого начало Путило робко поинтересовался, подписан ли Навальный на его канал.

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Гуру российской оппозиции высоко оценил «легендарный варшавский опыт» Нехты.

«Конечно, я подписан на вас и являюсь одним из миллиона ваших подписчиков. Вы делаете огромное дело, вы большие молодцы, мы внимательно смотрим», – сказал Навальный.

На этом комплименты не закончились. Российский блогер назвал польского коллегу истинным лидером белорусских протестов.


«В Белоруссии нет никакого безлидерного протеста. Нехта в организованном смысле является лидером. Тихановский, сидящий в тюрьме, – лидер. Тихановская и Колесникова тоже лидеры», – сказал Навальный.

Путило продолжал подлизываться и просить советов у старшего товарища. На что Навальный попросил не делать из него «профессора протестных наук».

«Если бы это было так, я бы уже сверг Путина», – скромно сказал Навальный.

Он уверяет, что белорусские протесты уже стали «примером для российского общества и кошмаром Кремля».

«Отношение к Украине и двум украинским революциям все-таки раскололо российское общество. Но к событиям в Белоруссии даже несмотря на усилия пропагандистов довольно однозначное. Если белорусский народ выгонит старшего брата, в квартире младшего брата появится надежда», – сказал Навальный.

Путило попросил у него совета, стоит ли ему возвращаться в Белоруссию. Навальный сказал, что не надо, потому что тогда Беломайдан потеряет «очень важный инфраструктурный проект». Сам же он намерен вернуться в Россию, потому что считает себя политиком.

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