Со дня на день в Киеве ждут 39 канадских БТР-ов

08.07.2022  08:53 (Мск), Оттава
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Канада, Политика, Украина
Новости Украины

Канада этим летом направит на Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Reuters.

Канада этим летом направит на Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General...

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Как стало известно, бронемашины изготовлены в Лондоне, Онтарио на заводе General Dynamics. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин и для перевозки войск.

Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Также Канада передаст для Украины бронеавтомобили боевого обеспечения и камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.

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