Со дня на день в Киеве ждут 39 канадских БТР-ов

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Новости Украины

Канада этим летом направит на Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Reuters.

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Как стало известно, бронемашины изготовлены в Лондоне, Онтарио на заводе General Dynamics. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин и для перевозки войск.

Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Также Канада передаст для Украины бронеавтомобили боевого обеспечения и камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.