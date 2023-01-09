Со дня на день возможен перелом в ходе СВО – генерал

Украина и её западные хозяева лихорадочно проводит новую волну мобилизации, чувствуя приближение решающего часа.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина лихорадочно проводит мобилизацию. Не называя её, но идёт поиск людей, которые отлынивают, скрываются. Их ловят по всем городам и сёлам. Армии не хватает людей. Практически закончилась распутица. Южнее она остаётся, но уже можно действовать.

То есть, сейчас наступает час Икс. А Запад немного отстал. Хотя сорок танков и тридцать артиллерийских установок ничего не решают, но даже, чтобы их поставить, требуется месяц. Поэтому все сейчас сосредоточены на фронте», – сказал генерал.