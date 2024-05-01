«Со дня на день… знаю точно»: в Киеве говорят о скором крупном наступлении РФ на Сумскую область

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Россия сосредоточила крупную военную группировку на северной границе Украины – и готовит наступление на Сумскую область.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противником готовятся военно-воздушные операции, то есть – десант возможен. Я знаю точно о сумском направлении. Почему? Потому что из нескольких источников, разных, мне известно о том, что российские войска провели разминирование границы со своей стороны. Ну, чтобы самим по своим минам не брести. Плюс к этому у меня есть информация о группах диверсионных, крупных штурмовых, которые там сосредоточены», – сказал Мосийчук.

«Насколько я понимаю, наши военные ожидают попытки российского наступления со дня на день. То есть где-то, может, даже до Пасхи, ну, начнется. Значит, может ли быть, какое-то продвижение в сторону Киева? Безусловно, может, но насколько я понимаю, насколько оценивают и западные советники, ну и наши военные, перспектив у него как бы нету, но как отвлекающий удар серьезный, это может иметь место», – добавил экс-депутат.