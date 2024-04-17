«Со мной теперь вообще никто не общается» – вернувшийся из плена азовец-бомж угрожает односельчанам

Вадим Москаленко.  
17.04.2024 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На освобождённых территориях на сторону России быстро переходят даже бывшие «патриоты» Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «SportArena» рассказал боевик запрещенного в РФ бывшего неонацистского полка «Азов» Вадим Джафаров, выросший в посёлке Ялта под Мариуполем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На освобождённых территориях на сторону России быстро переходят даже бывшие «патриоты» Украины. Об этом...

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«Хочу передать своему любимому посёлку Ялта привет, особенно некоторым представителям. Скорее всего, некоторые из них скоро умрут. Потихоньку там люди уже умирают. Даже сегодня мама мне сказала: «У твоей бывшей классной руководительницы сына забаранили.» А он в ополчении был.

На оккупированных территориях реально ждут Россию. Особенно я сужу по посёлку Ялта, азовское побережье. Половина – точно. Причём те, кто кричали: «Слава Украине», и были максимально идейными, уже кричат: «Слава России», – сказал нацист.

«И со мной теперь вообще никто не общается. Я подумаю [если встречу их], убивать или нет. Потому что это слишком мягкое наказание. Таких надо наказывать… И таких надо садить без права видеть родственников, семью. Чтобы они не видели родственников, семью.

Из родственников со мной там вообще никто не общается, по маминой линии», – Добавил Джафаров.

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