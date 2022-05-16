Со сдачей «Азова» в плен пока нет полной ясности – сообщение Ходаковского

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Новости Украины

Высшее руководство приняло решение менять лежачих тяжелораненых «азовцев» на российских пленных.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это касается только тяжелораненых, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых дееспособных «азовцев» никто сейчас не выпускает. Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных. Процесс не совсем похож на сдачу в плен, поскольку речь идёт исключительно о лежачих тяжелораненых, «азов» или ВСУ, пока не разобрать. Их собирали в нескольких точках сбора. Поступала информация, что остро не хватает носилок. Выходили даже непосредственно представители ВСУ на наши позиции, обозначались, и просили разминировать те или иные участки в минных заграждениях, чтобы обеспечить проход», – рассказал Ходаковский.

Однако, возможно, ранеными не ограничится. В телеграм-канале «Азова» появилось свежее сообщение с видеообращением.

«Защитники Мариуполя выполнили приказ, и, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров. Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. Ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», – пишут «азовцы» в заявлении.

В видеообращении же командира «Азова» Дениса «Редиса» Прокопенко прозвучали абстрактные и маловнянтые заявления.

«Всё должно поддаваться сомнению. Каждое принятое решение, план и операция. Критическое мышление всегда порождало в моей голове сомнения в принятом решении. Это никогда не выходило за грани разумного и не мешало настаивать на своей точке зрения. В управлении подразделением всегда риск. На войне нет полностью безопасных планов и операций. Главное – понимать, просчитаны ли все риски, проработан ли план «Б», отдался ли ты полностью тому плану, выполнению поставленной задачи и максимальному сохранению жизни и здоровья личного состава. Возможно, именно поэтому война – это искусство, а не наука. Когда ты выполнил задачу и сохранил максимум личного состава – это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твоё решение утверждено высшим военным руководством. Слава Украине», – лепетал Прокопенко.

«Если я его правильно понял, они приняли мужественное и единственно правильное решение», – комментирует военкор Александр Коц.

Его коллега Дмитрий Астрахань признался, что «Азов» превзошёл все его «ожидания о том, какой уровень позорища сможет продемонстрировать».

«Их командир заявил, что выполнил задачи командования, и теперь народ должен понять его решение (сдаться). Такая себе «офицерская честь – постмодерн эдишн». Я решил сдаться, но перед этим выполнил задачи, кстати, подписывайтесь на мой канал и прошу понять меня и поддержать. А задача была выиграть Евровидение? Представляете себе, как Паулюс выходит сдаваться со словами «Задачи выполнил, чего уж теперь, кстати, хочу, чтоб немецкий народ понял меня и выбрал депутатом после войны». Или есть лучше пример, вьетнамские бойцы во время штурма американского посольства в Сайгоне, вдруг, сдаются в плен со словами «Задача выполнена, в новости мы попали, всех напугали, теперь ждем обмена…». Вот был бы номер. Украина способна превратить в дешевый фарс не только революцию, но даже такое дело, как осада Азовстали…» – написал Астрахань.