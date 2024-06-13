Со следующего года русский газ будет идти в Европу под прикрытием Азербайджана, – прогноз укро-грантоеда

После того, как 1 января 2025 года закончит срок действия контракт на транзит российского газа в страны Европы через Украину, поставки продолжатся, но уже по другим схемам. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил работающий на западные гранты украинский политолог Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замысел состоит в чем – на этом этапе схема может выглядеть чистой, и даже Россия согласится. Тем более, что Россия в этой ситуации получит средство влияния на Азербайджан… Так же, когда туркменский газ шел в Украину, но схема была такая же – по газопроводу Средняя Азия-Центр туркменский газ шел в Россию, он не шел физически в Украину, а просто с российской стороны, из «Газпрома» шел соответствующий объем. При том, транзитная плата бралась так, будто газ шел физически.

Так что тут тоже надо отследить красоту игры. Физически азербайджанский газ не будет перемещаться, но этот платеж будет вноситься как платеж за физический транзит. Соответственно, его можно поделить.

Далее ситуация может развиваться иным образом, что якобы Европа хочет больше азербайджанского газа, но его больше нет, потому что физически его добывается столько, сколько они могут потребить и продать. А где взять? Излишек есть у «Газпрома», и он не против его продать, и продает его азербайджанской компании.

Это может быть не обязательно SOCAR, чтобы не портить репутацию – можно создать какую-то совместную компанию, она закупит этот излишний свободный газ от «Газпрома», и кто скажет, что это газ «Газпрома»? Это газ частной компании, и она хочет продать его в Европу», – заявил Гончар.