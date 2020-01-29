Со свободой слова в Донецке куда лучше, чем в Киеве – Монтян

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В столице ДНР, в отличие от Киева, можно свободно высказывать свои мысли как на улице, так и в местных СМИ.

Об этом в интервью экс-политзаключенному и журналисту Руслану Коцабе рассказала киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян по итогам визита в Донецк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу сказать, что здесь со свободой слова гораздо лучше. Я слышала неимоверное количество абсолютно разных, в том числе противоположных, мыслей. Кто-то со мной обнимается и делает селфи, высказывают абсолютно разные позиции по поводу присоединения к России, выталкивания снова в Украину, выполнения Минских соглашений и всего остального, а есть люди, которые поливают меня отборным говном, в интернете правда, на улице подходить не решаются. И никто по этому поводу не переживает.

Конечно, то что касается каких-то моментов по безопасности, сугубо военных, понятно, что военные рулят, но это можно понять для города, который находится, фактически, в осаде, и в котором даже в центре слышно серьезные прилеты, так что ничего удивительного.

Но в плане политической мысли, она тут цветет пышным цветом, значительно лучше, чем в Киеве, где мы можем об этом поболтать исключительно в интернетике. Тут народ высказывает разные мысли, в том числе на местных каналах, в том числе контроверсивные мысли. И я абсолютно спокойно говорю на эту тему, спорю на разные темы», – отметила Монтян.