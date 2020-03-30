Со второй попытки команда Зеленского породнилась с соратниками Порошенко

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада назначила новых глав министерства финансов и министерства здравоохранения Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что сегодня утром голосования за эти кандидатуры были провалены, Рада по требованию Владимира Зеленского собрала ещё одно внеочередное заседание и со второй попытки назначила на должность министра финансов Сергея Марченко, а на должность министра здравоохранения – Максима Степанова.

В ходе голосования кандидатуру Сергея Марченко поддержали 256 депутатов, из которых только 212 – от «Слуги народа». Нового министра здравоохранения одобрили 246 парламентариев, из которых было 195 «слуг» и 21 от «ОПЗЖ».

Напомним, во время правления Петра Порошенко Сергей Марченко занимал должность экс-заместителя администрации президента. Также он числился седьмым номером в списке партии Владимира Гройсмана «Украинская стратегия». Кроме того, Максим Степанов занимал при Порошенко губернаторский пост.

Отметим, что среди проголосовавших «за» в рядах «ОПЗЖ» были такие «противники» режима Порошенко, как Олег Волошин, Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей Лёвочкин, Юрий Бойко, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Василий Нимченко и Григорий Суркис.

Экс-депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Ляшко, бывший боевик «Азова» Игорь Мосийчук отметил, что теперь Зеленский с Порошенко фактически породнились.

«Всё! Ни Порошенко с окружающими, ни один барыга не сядет! Сегодняшнее голосование кровно связало Зеленского с барыгами и мародерами Украины!» – написал Мосийчук у себя в Telegram-канале.