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Украинский парламент затягивает рассмотрение законопроекта об ужесточении мобилизации, поскольку депутаты осознали, что принимать его в таком виде нельзя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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«Даже в Верховной раде, даже среди собачьих парикмахеров, которые там в основном и присутствуют, есть понимание того, что в том виде, в котором сейчас запланирован законопроект — практически тотальная мобилизация, — его принимать нельзя. Это приведет к очень серьезным негативным последствиям с точки зрения работы оставшегося сектора народного хозяйства. Уже сейчас многие предприятия в сельском хозяйстве, в промышленности сталкиваются с дефицитом рабочей силы, инженерно-технического состава. Дальнейшая сплошная мобилизация только усугубит этот тренд», — сказал Азаров «Известиям».

Он предполагает, что расчеты в 400–500 тысяч новобранцев, которые были сделаны министерством обороны Украины, предусматривают завышенные показатели по численности населения.

Отмечается, что у депутатов остаются определенные рычаги, позволяющие затянуть принятие проекта: если законодатели будут настаивать на рассмотрении каждой из более чем четырех тысяч поправок, работа над документом может продлиться несколько месяцев.

Депутат Верховной рады ряда прошлых созывов Владимир Олейник считает, что такой подход становится элементом торга.

«Понятно, что ударит этот законопроект прежде всего по самим депутатам. У них много родственников в их городах и селах, и уже есть реальные угрозы, что если этот драконовский закон будет принят, то люди поведут их родных и близких в военкоматы. Депутаты понимают, что этот документ не добавит им никакого авторитета, а скорее, наоборот, им надо будет думать, как сбежать из страны», — говорит Олейник.

Кроме того, он сомневается в способность Киева реализовать закон, даже если он будет принят.

«Во-первых, методы тотальной мобилизации уже используются на Украине повсеместно. Во-вторых, даже с текущим количеством уклонистов страна справиться просто не в состоянии: из 8 тыс. зарегистрированных за январь-февраль 2024 года дел за уклонение от службы только 70 было направлено в суд», – обращает внимание экс-депутат.

Олейник полагает, что ужесточение мобилизации несет в себе риски социального взрыва, с чем не соглашается Азаров.

«В стране действует тоталитарный карательный режим. Какой тут может быть социальный взрыв», – заявил Азаров.