Собачья свадьба: Одесский губернатор «покусал» журналистов

13.05.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

В братстве «самых честных» и прогрессивных украинских журналистов — геволт и вой. Практически «плине кача». А по совместительству кусок из мультика «Жил был пес», когда волк ворует ребенка. Губернатор Одесской области некто Максим Куцый (одесситы до сих пор не могут запомнить очередного назначенца) не захотел отвечать на вопрос журналистов и натравил на них Нацгвардию.

Съемочная группа одного из «наичестнейших» телеканалов «1+1» поинтересовалась у Куцего, как обстоят дела с закупкой машин «скорой помощи» в условиях карантина. Цитируя журналистов, «закупленные на тридцать миллионов по результатам тендера, они прибыли в Одессу, но до сих пор просто стоят на автобазе санитарного транспорта».

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По непонятным причинам (или знает кот, чье мясо съел?) глава области отказался прояснить ситуацию. Хотя даже если ни в зуб ногой, мог бы, что называется, «налить воды», обойдясь общими фразами. Или, извинившись, наплести что-нибудь типа «Хочу быть точным» и призвать на помощь пресс-службу. Но вместо этого Куцый назвал вопрос провокационным и, как растерянная телка, устроившая ДТП и бросившаяся к папику, набрал телефон охраны.

Прибывшим в кабинет сотрудникам Национальной гвардии Украины губернатор нажаловался на то, что журналисты его почему-то снимают и назвал обладминистрацию «режимным объектом». Также он несколько раз просил удалить видео происходящего. Что было дальше, история умалчивает. Но запись с губернатором вовсю гуляет по Сети.

Естественно, свидомая журналистская братия волает о небывалом беспределе, который творит «новая власть». Только почему-то совсем не хочется примкнуть к этому хору «правдолюбцев». Ребята, за что боролись, на то и напоролись — это самое мягкое, что хочется сказать.

Понятно же, что вся это возня «за все хорошее, против всего плохого» и препятствование работе журналистов — только верхушка айсберга, причем такая — со спичечную головку. Что война на самом деле идет между группами влияния Порошенко и Зеленского, примкнувшими к ним олигархическими кланами, которым принадлежат все местные СМИ, и даже внутри самих партийных ячеек — ведь и депутаты от «Слуги народа» журят нерадивого Куцого, хотя назначил его их главный капитан КВН Зеленский Вован. Так что журналистская солидарность тут мимо. Либо уж как-то тоньше за свои права бороться надо — по сути завывать, а не «бач, голова областi, а говорить мовою агресора!»…

А я, как одесситка, смотрю на ситуацию так. Губернатор Куцый пока еще ни чем не запомнился. Обычный представитель оккупационной власти. Ни разу не друг. Многие одесситы даже еще не в курсе, что он такой есть и зовут его Максимка (вот прошлый губернатор Степанов тоже Максимка был — ни разу не суть). Избегание элементарных — не политических вопросов — не то что не говорит в его пользу, но полностью дискредитирует как управленца. Да только какая разница?

При прежнем гареме президентских губернаторов Одессу вообще то жгли, как это было 2 мая, то тормозили расследование трагедии. Что толку, что одна из «непокорных» жен — Саакашвили, будучи губернатором, напротив не считал обладминистрацию «режимным объектом» и даже пристроил к ней прозрачное крыло, как любил на малой родине — но на работу-то он все равно не ходил. А от перемены мест стекляшек сумма, как говорится, не меняется. То есть он бы нацгвардию не вызывал, а просто в свои «критические дни» с журналистами не общался. Так что вся эта бодяга «Европа-свобода слова-борьба с коррупцией-бла-бла» — что так, что этак — тоже мимо.

Ну и вторая сторона конфликта — «журналистов обидели!». Для примера, за коллег моментально вписался сайт «Думская», принадлежащий Алексею Гончаренко. Тому самому депутату-оборотню, который когда-то топил в Одессе «за русский мир» и служил на цырлах Януковичу, а потом вдруг резко стал болонкой Порошенко. Помните, как 2 мая 2014 года в эфире шоу Шустера он отчитался о победе в Одессе над сепарами? А аплодисменты в студии помните? Конечно, помните. Так вот в этот самый момент на Украине и закончилась даже хромая и косая журналистика.

К слову, иначе как победобесием гончаренсковское СМИ празднование Дня Победы в Одессе не называло. Надо еще что-то добавить? Так вот все эти «прогрессивные журналисты» и СМИ примерно одинаковы, и вот таких вот, уродливых себя, и призывают защищать. Хайпующие на детсадовских конфликтах — слова не сказавшие в защиту тех своих коллег-журналистов, которые оказались за решеткой в 2014 году за всего лишь противоположные политические взгляды и за здравый смысл. Лжецы и пособники оккупантов.

Поэтому в данном сиюминутном хайпе здравомыслящим товарищам хочется посоветовать следующее. Не все ли равно, что Тузик не привитый, у Найды глисты, Трезорка от наплыва эмоций пристроился к Полканке, а кастрированный Сирко в канаве ест дерьмо? И все это на собачьей свадьбе. Тут наоборот надо отойти и не мешать, ведь они бешеные, еще и кусаются… И пусть уже загрызут друг друга.