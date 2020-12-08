Собака помогла бойцу ДНР выжить после тяжелого ранения

03.12.2020, Донецк, Сергей Вредников

Защитник ДНР лишился рук после ранения за рулём КамАЗа, куда попала украинская противотанковая управляемая ракета. После тяжелого ранения боец сумел поверить в себя и нашёл в себе силы построить новую жизнь.

Об этом рассказывается в сюжете проекта «Сильные духом», подготовленном общественным движением «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Герой сюжета – защитник Донбасса Денис Архипов, который 22 мая 2019 года получил тяжелые ранения под Углегорском возле поселка Молочный. Военнослужащий ДНР был за рулем КамАЗа, когда машина попала под обстрел. В кабине вместе с ним находились сослуживец и собака Терра породы американский стаффордширский терьер. По КамАЗу было выпущено две противотанковые ракеты, и первый удар ушел под машину.

«Я потерял сознание, а КамАЗ продолжал двигаться и выехал на открытую местность. И тогда второй снаряд нам пустили в лоб машины. Он зашел в центр кабины и вышел через пассажирское место, где сидел мой напарник. Товарищ сразу погиб, а мы с Террой остались живы, я ее закрыл собой», – вспоминает Денис Архипов тот день.

После тяжелого ранения парню пришлось ампутировать обе руки.

«Мысли всякие были – от хороших до очень плохих», – признается Архипов, однако принять себя нового ему помогли родные, товарищи, а также верная боевая подруга – собака Терра.

«У меня собака осталась, мама сама не справлялась с ней. И когда я увидел Терру после больницы, а она – меня, радости было столько, что все плохое ушло на второй план», – рассказывает боец.

Архипову пришлось заново научиться справляться с бытовыми проблемами, работать за компьютером, общаться по телефону, но самое главное – у него получается самостоятельно управлять автомобилем.

«Я всю жизнь ездил за рулем, мне это очень нравится. Поэтому было очень тяжело понять, что не могу водить машину. Но как только получил первые протезы, стал понемногу пробовать садиться за руль. Сейчас уже сам завожу машину, после того как переделал ее. Теперь она работает с кнопки, как иномарка», – рассказал герой сюжета.

Денис Архипов не отчаивается и верит, что не нужно сдаваться перед жизненными трудностями и даже в самые сложные моменты верить в себя.

«Сложности бывают всегда, не без них. Не нужно падать духом. Жизнь продолжается!» – отмечает он.

Проект «Сильные духом», начатый движением «Донецкая республика», создан для рассказа о людях, которые показывают пример, попав в тяжелые жизненные ситуации.