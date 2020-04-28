Собчак, дай краба!

28.04.2020, Москва, Платон Беседин

«Мы любим краба!» – так говорил когда-то экс-премьер-министр Михаил Фрадков. И, правда, любим. Но не любим Ксению Собчак, с крабами недавно связавшуюся. Пожалуй, нет в России медиаперсоны, которая раздражала бы россиян столь сильно. Малахов? Киркоров? Бузова? Фу, конечно, но это зверьки поменьше.

Вот и недавние сообщения о том, что Ксения решила вложиться в крабовый бизнес, связанный с криминалитетом, вызвали очередную порцию отторжения. Собчак выкупила 40% акций в двух компаниях, которые ранее контролировал «крабовый король» Олег Кан. Тот сбежал из России после преследования за мошенничество. До этого же приобретению Ксенией компаний хотел помешать суд. Он арестовал доли и имущество из-за махинаций с ущербом более чем на 210 млн рублей. Но, как пишут СМИ, вмешалась мама-сенатор Ксении. А кто ж откажет супруге Собчака?

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Почему Ксения так раздражает народ? Прежде всего, потому что она собирательный образ мещанской мерзости и звенящей пошлости, «восторжествовавшего всюду просачивания кабака», как писал Розанов. То «Дом-2», то «Блондинка в шоколаде», постановочный секс на камеру с Тимати, вульгарные вечеринки и, ещё не успевшее застыть, издевательское венчание с Богомоловым. У Собчак – всё на продажу. Слишком гадко, даже в столь пошлый потребительский век.

Ладно, если бы Ксения просто оставалась избалованной, капризной дурой. Но она, в отличие от других «блондинок в шоколаде», старается возвыситься над остальными, претендуя на роль лидера общественного мнения и даже духовного пастыря (помните её фото в облачении священника?). Ксения Собчак – это «королева школьного бала», сунувшаяся в университет, её туда пропихнули, а она кричит: «Мало мне! Хочу стать ректором! Ну, или хотя бы деканом». Шутка ли сказать, Ксения баллотировалась в президенты…

В России – в русском обществе – основополагающим всегда оставалось понятие справедливости. Путь же Собчак – это путь несправедливости. От рождения и шабутного поведения до ни чем неоправданного возвышения над остальными. Ей дали манну административную не по способностям, а по праву рождения и по окружению. И она не поблагодарила, нет, а поиздевалась над всеми, потому что вы, показала Собчак, все плебеи, а я императрица, пусть и в грязном нижнем белье.

Впрочем, главные вопросы тут не к Ксении, нет. Ей просто повезло так родиться – и она решила не отказываться от такой удачи. Главные вопросы к тем, кто всякий раз прикрывает её худосочный зад, вставляя его в экран, как в икону, и утверждая: «Вот такой вы должны быть, чтобы добиться успеха! Распутной хабалкой с претензией на псевдоинтеллектуальность – и тогда вас возьмут на ТВ, а, может, вы и в президенты попытаетесь прорваться. Почему бы и нет?». И это очень важный – злой и тлетворный – педагогический аспект.

Особенно, если учесть, что вас всякий раз обманывают. Потому что в реальности вы не Ксения Собчак и ею никогда не станете. Ей ведь прощали и братание с поклонниками Бандеры, и даже покушение на территориальную целостность России (Крым, по Собчак, украинский). А тут – какие-то крабы.

Так что вопрос «Доколе, Собчак?!», произносимый в расстроенных чувствах народом, по-прежнему остаётся риторическим.