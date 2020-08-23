Собчак до смерти напугала белорусских контрабандистов

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские контрабандисты наотрез отказались нелегально провозить в Белоруссию скандальную либеральную журналистку Ксению Собчак.

Об этом она рассказала на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я очень хотела оказаться в Минске и сегодня должна была выходить в эфир оттуда. Не секрет, что несмотря на ковид и все ограничения, российско-белорусская граница в некоторых местах все-таки прозрачна, и проводники проводят специальным маршрутом журналистов через нее.

Но последние несколько дней мне дали понять, что именно меня там не ждут. Проводники, которые гарантированно проводили мою команду, отказывались переводить меня, и по моим ощущениям, это было связано с какой-то прослушкой, передачей информации. Как только я была готова сесть в машину и ехать в Беларусь, каждый проводник срывался и отказывался меня везти. Мистика какая-то», – пожаловалась Собчак.

Почему ни она, ни ее съемочная группа не попытались взять у белорусских властей аккредитацию и работать официально, она не рассказала.

В своем «телеграмме» Собчак оправдывается за совместную фотографию с находящимся в СИЗО оппозиционером Сергеем Тихановским, жену которого белорусская оппозиция объявила победительницей выборов президента.

«В твиттере нашли мою фотографию с Сергеем Тихановским (если говорить по законам феминизма – муж Светланы Тихановской, с которого всё и началось). 2016 год, Израиль, подошёл прохожий, попросил сфотографироваться – почему бы и нет. Поясняю для тех, кто там уже стал конспирологические теории выстраивать, будто бы я чуть ли не стою за всем происходящим в Беларуси. Но факт забавный, кто ж знал тогда. Будете подходить за фоткой, говорите о своих амбициях, и телефончик оставляйте!», – написала Собчак.