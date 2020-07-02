Собчак готовила провокацию со сменой имени

02.07.2020, Москва, Владимир Гладков

В ходе президентской кампании в 2018 году либералка Ксения Собчак должна была сменить имя на «Против Всех», чтобы фигурировать в бюллетенях как «Против Всех Анатольевна Собчак». Однако в последний момент отказалась идти на этот шаг, что привело к отставкам стратегов в избирательном штабе.

Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал бывший политконсультант Собчак, политтехнолог Алексей Ситников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно законодательству, у нас в бюллетене нет такой строчки «Против всех», а без этой строчки у человека, который ни за кого не хочет голосовать, фактически нет необходимости просто приходить и сообщить, что он против них, он просто не придёт. Он не придёт и не проголосует против всех, и мы с Собчак договорились, что она поменяет имя…

Я много раз это делал в разных странах этот ход, когда мы просто меняли фамилию человеку на фамилию «Против Всех». Это возможно сделать – прийти в ЗАГС и просто поменять фамилию. Нельзя поменять дату рождения, а фамилию можно.

Но фамилия у Ксении Анатольевны – это фамилия великого отца, и её неправильно было бы менять, и мы договорились, что она поменяет имя, и в бюллетени будет строчка «Собчак Против Всех Анатольевна». Тогда бы мы узнали, сколько народу голосуют против всех, потому что после выборов она бы обратно стала Ксенией Анатольевной, и эта строчка принадлежала бы как раз кандидату «Против всех» …Через три недели Ксения сказала, нет, я всё-таки под этим именем не пойду», – рассказал Ситников.

По его словам, именно это, а также отсутствие четких гарантий по финансированию до конца кампании от спонсоров Собчак стали причиной того, что Ситников в итоге отказался от работы с клиенткой.