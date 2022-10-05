Собчак и Пугачевой в новой России больше не место – Мардан

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Уходит эпоха, когда в России на что-то влияла определённая прослойка, которой сейчас просто нет места в современных реалиях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта целая эпоха, которую во многом символизирует семья Нарусовых-Собчак уже заканчивается. Уголовное дело ещё не возбуждено, полиция Санкт-Петербурга обратилась к Следственному комитету с просьбой возбудить уголовное дело против Ксении Собчак по статье «за клевету на органы власти». Было там у неё очередное интервью. Понятно, что с трудом можно себе представить, что начальник РОВД ни с того ни с сего вдруг обратился к Следкому просто так возбудить уголовное дело против Собчак.

Значит, как мне представляется, есть определённое решение, что Ксении Анатольевне пора собирать вещи и ехать в терминал Внукова-3, в тот, через который улетала и Пугачёва, и отправляться в Израиль или ОАЭ, где её больше по сердцу. Видимо, придётся, потому что здесь, в этой системе, которая кристаллизуется, очевидно, что людям этого типа, этому социальному явлению больше места нет», – сказал ведущий.

Он подчеркнул, что настало время совсем другой России.

«В стране, в которой уже на уровне глав субъектов федерации начинают создаваться мобилизационные штабы, а как по-другому это назвать? Если губернаторам даётся право выделять деньги, финансировать, экипировать своих добровольцев или мобилизованных – это и есть будущие мобилизационные штабы. В этой России, которая очень быстро сейчас превратится в Россию полностью мобилизованную, места Собчакам нет, как и Пугачёвым-Галкиным каким-нибудь», — подытожил Мардан.