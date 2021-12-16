Собчак: Интеллект – прерогатива элиты, но нас мало

Скандальная телеведущая Ксения Собчак считает, что среди россиян «очень много людей глупых и необразованных».

Об этом она написала в своем «инстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Интеллект всегда был прерогативой элиты. Элиты в хорошем смысле. Не в смысле часов ролекс, а в смысле Элиты настоящей, интеллектуальной. Удивительно, что ничего не поменялось. Условно, раньше в 17 веке люди, которые были обучены грамоте, читали книги. Они были источником этого интеллекта.

Интеллектуальная элита – это всегда была очень узкая группа людей, у которых был доступ к книгам, к образованию. Но главное- эти люди СТРЕМИЛИСЬ получить знания! И ничего не изменилось: теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но всё равно всё сводится к тому, что миллионы просто листают картинки. А люди, которые получают образование, имеют доступ к знаниям, создают контент и зарабатывают на этом, в т.ч. огромные деньги.

Очень много людей к сожалению глупых и необразованных. Это не моя оценка – это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий», – написала Собчак.