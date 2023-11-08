Собчак начала масштабную кампанию по возвращению Моргенштерна в Россию… через Донбасс

Елена Острякова.  
08.11.2023 15:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Культура, Общество, Россия


Скандальная тележурналистка Ксения Собчак записала огромное интервью с не менее скандальным рэпером-иноагентом Алишером Моргенштерном.

Беседа проходила в Дубае при большом количестве зрителей якобы потому, что Моргенштерн потребовал, чтобы Собчак не имела связи со своей редакторской группой, которая подсказывает ей наиболее едкие вопросы.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак записала огромное интервью с не менее скандальным рэпером-иноагентом Алишером Моргенштерном....

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Рэпер вышел на сцену с металлодетектором и другими приборами, чтобы проверить, держит ли журналистка слово. Ключевая тема в его претензиях к Собчак, задавшей когда-то скандальный вопрос о Великой Отечественной войне, свелся к публичному покаянию Моргенштерна за свое «необдуманное» высказывание.

Все это создавало впечатление заранее срежиссированного шоу. Известно, что Собчак мало чего делает в своей жизни бесплатно. В данном случае, похоже, ей проплатили кампанию по возвращению Моргенштерна в Россию.

«Я скучаю по дому. Дом это не квартира. Дом – это продавщица жирная в магазине, которая орет на тебя. Это банька, это дача, это 50 грамм под «Русское радио». Это концерты, в конце концов в родных городах, родненькие лица, кричащие и сходящие с ума. Вот по чему я скучаю», – выдал ностальгический монолог Моргенштерн.

Он плачется, что вдали от России уже не может «задавать там тренды».

«Я сильно отдаляюсь от своих слушателей, от страны. С каждым днем все дальше и дальше, и меня это пугает. Это тоже одна из причин, почему я хочу вернуться домой. Я оторван от реальности, в которой рос всю жизнь. Я не понимаю, что происходит. Меня это пугает.

Я никогда не следовал трендам, я их всегда задавал. Просто сейчас я не могу этого делать, потому что не понимаю, что происходит. У меня нет возможности. У меня нет ни телеканалов, ни СМИ, ни возможности прийти на премию и кого-то там обосрать. Нет поддержки артистов и медийки», – пожаловался исполнитель.

Он признался, что первые полтора года в Дубае пил и завидовал тем, кто может выступать в России.

По словам Моргенштерна, он боится возвращаться в Россию после истории с тиктокером Данилой Милохиным. Когда тот прилетел на несколько дней в Москву, его чуть не призвали в армию.

«И это с ребенком, а я в их глазах, наверное, вообще злодей. Я просто боюсь. Я не понимаю, как ко мне там относятся. Я допускаю все», – причитает рэпер.

Моргеншерн отчаянно ругал Америку и отвесил комплимент директору «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной:

«Намерения у нее хорошие – избавить интернет от фриков, но методы вызывают вопросики».

Он демонстративно уходил от вопросов о политике, которые провокационно подсовывала ему Собчак, утверждая, единственная цель его творчества – развлекать людей. Когда скандальная тележурналистка поинтересовалась у рэпера, готов ли поехать на Донбасс, чтобы получить прощение, Моргенштерн задумался.

«Вопрос серьезный, прям пипец. Я буду тщательно взвешивать все «за» и «против», если такое предложение поступит. С одной стороны, это возможность снова давать концерты. Домой съездить, в баньку на даче, с бабушкой наконец увидеться. А на другой чаше весов. Мы же оба понимаем: если я там выступлю это будет политическим высказыванием.

А я так не хочу делать никаких политических высказываний. Так или иначе, буду решать это по мере поступления. Буду тщательно думать, если придется делать выбор. Пока не знаю», – задал интригу рэпер, очевидно не желающий отказывать от возможности выступать на Западе.

А исполнитель и военкор Аким Апачев из ДНР считает, что никаких выступлений Моргенштерна в республике быть не должно.

«Морген, какие концерты в Донбассе? У тебя есть только один вариант сюда попасть: ты можешь пойти добровольцем, повоевать, смыть свой позор бегства.

Обещаю, что тебя сведу с лучшими инструкторами. Через пару недель подготовки станешь хорошим штурмовиком. Если доживешь до конца контракта, поедешь по Руси с концертами. Но ты же сыкло», – написал Апачев в своем тг-канале.

Впрочем, непонятно, было ли это сказано всерьез, поскольку в конце своего текста Апачев добавил несколько круглых скобок, означающих чрезмерно веселый тон сообщения.

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