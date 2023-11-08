Собчак начала масштабную кампанию по возвращению Моргенштерна в Россию… через Донбасс

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Скандальная тележурналистка Ксения Собчак записала огромное интервью с не менее скандальным рэпером-иноагентом Алишером Моргенштерном.

Беседа проходила в Дубае при большом количестве зрителей якобы потому, что Моргенштерн потребовал, чтобы Собчак не имела связи со своей редакторской группой, которая подсказывает ей наиболее едкие вопросы.

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Рэпер вышел на сцену с металлодетектором и другими приборами, чтобы проверить, держит ли журналистка слово. Ключевая тема в его претензиях к Собчак, задавшей когда-то скандальный вопрос о Великой Отечественной войне, свелся к публичному покаянию Моргенштерна за свое «необдуманное» высказывание.

Все это создавало впечатление заранее срежиссированного шоу. Известно, что Собчак мало чего делает в своей жизни бесплатно. В данном случае, похоже, ей проплатили кампанию по возвращению Моргенштерна в Россию.

«Я скучаю по дому. Дом это не квартира. Дом – это продавщица жирная в магазине, которая орет на тебя. Это банька, это дача, это 50 грамм под «Русское радио». Это концерты, в конце концов в родных городах, родненькие лица, кричащие и сходящие с ума. Вот по чему я скучаю», – выдал ностальгический монолог Моргенштерн.

Он плачется, что вдали от России уже не может «задавать там тренды».

«Я сильно отдаляюсь от своих слушателей, от страны. С каждым днем все дальше и дальше, и меня это пугает. Это тоже одна из причин, почему я хочу вернуться домой. Я оторван от реальности, в которой рос всю жизнь. Я не понимаю, что происходит. Меня это пугает. Я никогда не следовал трендам, я их всегда задавал. Просто сейчас я не могу этого делать, потому что не понимаю, что происходит. У меня нет возможности. У меня нет ни телеканалов, ни СМИ, ни возможности прийти на премию и кого-то там обосрать. Нет поддержки артистов и медийки», – пожаловался исполнитель.

Он признался, что первые полтора года в Дубае пил и завидовал тем, кто может выступать в России.

По словам Моргенштерна, он боится возвращаться в Россию после истории с тиктокером Данилой Милохиным. Когда тот прилетел на несколько дней в Москву, его чуть не призвали в армию.

«И это с ребенком, а я в их глазах, наверное, вообще злодей. Я просто боюсь. Я не понимаю, как ко мне там относятся. Я допускаю все», – причитает рэпер.

Моргеншерн отчаянно ругал Америку и отвесил комплимент директору «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной:

«Намерения у нее хорошие – избавить интернет от фриков, но методы вызывают вопросики».

Он демонстративно уходил от вопросов о политике, которые провокационно подсовывала ему Собчак, утверждая, единственная цель его творчества – развлекать людей. Когда скандальная тележурналистка поинтересовалась у рэпера, готов ли поехать на Донбасс, чтобы получить прощение, Моргенштерн задумался.

«Вопрос серьезный, прям пипец. Я буду тщательно взвешивать все «за» и «против», если такое предложение поступит. С одной стороны, это возможность снова давать концерты. Домой съездить, в баньку на даче, с бабушкой наконец увидеться. А на другой чаше весов. Мы же оба понимаем: если я там выступлю это будет политическим высказыванием. А я так не хочу делать никаких политических высказываний. Так или иначе, буду решать это по мере поступления. Буду тщательно думать, если придется делать выбор. Пока не знаю», – задал интригу рэпер, очевидно не желающий отказывать от возможности выступать на Западе.

А исполнитель и военкор Аким Апачев из ДНР считает, что никаких выступлений Моргенштерна в республике быть не должно.

«Морген, какие концерты в Донбассе? У тебя есть только один вариант сюда попасть: ты можешь пойти добровольцем, повоевать, смыть свой позор бегства. Обещаю, что тебя сведу с лучшими инструкторами. Через пару недель подготовки станешь хорошим штурмовиком. Если доживешь до конца контракта, поедешь по Руси с концертами. Но ты же сыкло», – написал Апачев в своем тг-канале.

Впрочем, непонятно, было ли это сказано всерьез, поскольку в конце своего текста Апачев добавил несколько круглых скобок, означающих чрезмерно веселый тон сообщения.