Собчак надеется отмазать своих подчиненных-взяточников так же, как отмазали её

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак приезжала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве на переговоры по «улаживанию конфликта» с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Сама Собчак итоги переговоров не комментировала, хотя вскользь подтвердила, что хочет освободить своего коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Все трое проходят по делу о вымогательстве. Так, Суханов был задержан при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей «Ростеха». В суде по мере пресечения он признал получение 800 тыс руб и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Изначально Собчак проходила по этому делу как подозреваемая. У нее в доме прошел обыск. Тогда же она бежала в Литву, предъявив на границе израильский паспорт, хотя ранее всячески публично отрицала наличие двойного гражданства.

Однако уже после побега выяснилось, что никакого процессуального статуса в деле о вымогательстве у Собчак нет. И она уже 7 ноября вернулась в Россию через латвийскую границу.

Наблюдатели предполагали, что скандальной журналистке удалось, хоть и не сразу, подключить связи своего покойного отца в администрации президента РФ.

Показательно, что о якобы тайных переговорах Собчак и Чемезова написали многие государственные СМИ.