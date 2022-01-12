Собчак назвала петербургский КГИОП врагом красоты и гармонии

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Журналист Ксения Собчак выступила в защиту петербургских краеведов, столкнувшихся с отказом комитета по охране памятников культурного наследия Санкт-Петербурга (КГИОП).

Смольный запретил активистам проводить очередную акцию по очистке исторического здания.

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«Чиновник питерский – это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии. И увы, речь не только про горы снега на дороге. В Петербурге комитет по охране памятников запретил краеведам (которые чистят на добровольных основах всякие архитектурные штуки в городе) очищать настенную плитку в старом доме, потому что их пресс-секретарь обиделась на комментарии в инсте. Уровень, да?» – отметила Собчак.

Краеведы из проекта «Гэнгъ» три года работали с историческими памятниками Петербурга, используя проверенные технологии. Для работы с памятниками культуры необходимо соглашение контролирующего органа, которое активисты регулярно получали. Летом краеведы совершили ошибку – провели работу над панно без согласования, что, по словам Собчак, привело к конфликту с КГИОП.

«В итоге они [активисты – прим.ред.] добились встречи с главой комитета, помирились, пообещали не косячить и договорились дальше по прежней схеме сотрудничать. Но этой осенью им отказали — якобы не подошла технология очистки очередного объекта, которую три года до этого без проблем согласовывали. И другая тоже не подошла. А пресс-секретарша комитета в ответ на вопрос „почему“ скинула самой главной активистке скрин из ее инсты, где она пишет, что „комитет долго согласовывает адрес“. То есть чиновница реально ущемилась от коммента и решила зарубить шанс Питера стать красивее благодаря любящим его ребятам», – отметила Собчак.

Собчак отметила заботу активистов о реальном виде исторических памятников, противопоставив подход краеведов равнодушию управляющих компаний, «которые демонтируют старые двери на памятниках и меняют их на пластик, сбивают историческую плитку, красят по сотому слою маслянной краской лепнину».

«У нас же как, сказано заштукатурить витражи – значит заштукатурим витражи, по… на вашу историческую красоту. А вот ребятам не … (все равно – прим. ред.), они любят свой город и борются с совковостью и маргинальщиной», – считает Собчак.

Ранее активистка «Гэнгъ» Ксения Сидорина сообщила в соцсетях о конфликте с КГИОП, приложив скрины с перепиской представителя комитета, отметившей несоответствие техкарты по очистке плитки методике. В ответ Сидорина попросила о встрече с руководством КГИОП. В ответ ей прислали отказ и скрин поста с рассказом о конфликте.

Правительство Санкт-Петербурга неоднократно критиковали за отношение к историческому наследию города. Общественность обеспокоена состоянием объектов культурного наследия, сохранности которых команда губернатора Александра Беглова уделяет недостаточно внимания. Показательно, что во время прямой линии глава города ни разу не упомянул проблему разрушения ОКН.