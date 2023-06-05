Собчак не отказалась выступить на корпоративе у Гитлера

Елена Острякова .  
05.06.2023 20:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, экстремизм


Блогер Стас Васильев, которого в интернете знают под ником “Ай Как Просто”, загнал в тупик скандальную тележурналистку Ксению Собчак, спросив, согласилась бы она выступить на закрытом корпоративе у Гитлера.

Разговор начался с того, что Васильев назвал аморальным выступление Собчак на частной вечеринке у интернет-авантюристки Елены Блиновской, которую она же потом разоблачала как «инфоцыганку», передает корреспондент «ПолитНавгатора».

Блогер Стас Васильев, которого в интернете знают под ником “Ай Как Просто”, загнал в...

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Собчак не поняла суть обвинений, оправдываясь тем, что она просто развлекала людей за деньги.

«У Гитлера бы выступила, кстати, не призывая за него голосовать?», – спросил Васильев.

Примечательно, что Собчак не отвергла такую возможность, а принялась юлить, говоря, что Гитлера и Блиновскую сравнивать нельзя.

«Зачем ты приводишь пример крайностей. А если вот Гитлер… Давай лучше про Гимлера поразмышляем», – предложила Собчак.

«Хорошо, у Гимлера бы выступила», – согласился “снизить ставки” Васильев.

«Нет», – гордо ответила Собчак, но не смогла объяснить свой отказ.

«А у Гитлера – да. Гимлер лох какой-то. Я только у лучших выступаю», – сделал это за нее Васильев.

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