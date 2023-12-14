Собчак обвинила организаторов «Прямой линии» с Путиным в заговоре против неё лично

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Под мерное течение пресс-конференции президента на «Прямой линии» на голубых экранах над желтыми лентами бейджей разворачивались целые дискуссии.

Кто-то требовал запретить аборты, поскольку они «губят демографию», кто-то, наоборот, не запрещать, потому что «алиментов с мужиков не стрясешь», передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Кто-то из россиян требовал от Путина не баллотироваться на предстоящих выборах и дать дорогу молодым, кто-то ехидно интересовался, чем он займется, когда уйдет с должности, а кто-то с надеждой вопрошал, будет ли президент выдвигать свою кандидатуру и в 2030 году.

Отдельно шли экзотические и фантастические вопросы: «Почему открывают институты учебы на колдунов, ведь раньше их сжигали?», «Когда будет база для жизни людей на Луне?», «Ваше мнение об НЛО?» и наконец «Если Зеленский вдруг одумается и нападет на Запад, вы поддержите его?».

Самое интересное, что Путин следил за надписями на экране, но отреагировал только трижды. Когда его спросили о газификации конкретного района в Ярославской области, жилищной ипотеке и запрете микрокредитов.

Также в диалог ввязался депутат Госдумы Александр Хинштейн, которые поперек президента пообещал проконтролировать разрешение проблемы с «Почтой России» в Сызранском районе Самарской области. Об этом тоже было написано на экране.

«Я думаю, что это — попытка показать перед выборами, что Россия — демократичная страна, в которой возможны любые мнения, в том числе, на «прямой линии». Даже если Путин не даст на эти вопросы прямых ответов, подразумевается, что он выступает в качестве умеренного и уравновешенного арбитра», – считает либеральный политолог Илья Гращенков.

Зато скандальная тележурналистка Ксения Собчак затеяла с анонимными смс полноценную склоку. Ее упомянули в двух вопросах: «Когда заслуженно накажут за противоправные действия Ксению Собчак, и она не сможет вредить России?» и «Сколько еще терпеть Нарусову и ее дочь? Это враги нашего государства».

«Блондинка в шоколаде» увидела в этих смс целый заговор против себя и разразилась гневной и хвастливой отповедью.

«Никогда не накажут. Потому что Ксения Собчак не совершает противоправных действий и никогда не вредила России. И не навредит) Кому-то очень заинтересованному очень хочется навязать мнение, что люди меня ненавидят, и чтобы Путин это увидел. Понимаю вас, ребята)) Ну очень хочется так считать. И чтобы все считали так же. Вот только это неправда, и народные любовь с благодарностью ко мне растут», – разошлась Собчак.