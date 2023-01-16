Собчак почтила память Кикабидзе русофобским интервью

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Скандальная тележурналистка Ксения Собчак выпустила записанное ранее интервью с грузинским актером-русофобом Вахтангом Кикабидзе, который умер вчера.

Большая часть беседы была посвящена хулению СССР, современной России и восхвалению Украины. В частности Кикабидзе предрек поход РФ на Кавказ, после которого Грузии настанет «хана».

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«То, что сейчас происходит это мерзопакостно. Это вторжение, то, что там эти мальчики необученные творили. Путин не может вернуться домой проигравшим. По моим мозговым возможностям, я думаю, что он двинется на Кавказ якобы успокаивать Армению и Азербайджан. Тогда всего, что нам нравится здесь, не будет, потому что он пойдет на Грузию. Это однозначно», – сказал Кикабидзе.

Он высказался за то, чтобы не пускать в Грузию русских, которые бегут от мобилизации.

«450 тысяч русских приехало. Это плохо, потому что я не знаю, кто есть кто. Почему я должен получать визу, а они нет. Визы вводить уже поздно. Вчера вечером показали, как очередь стоит на границе, и грузины паспорта им штампуют. 20% грузинской территории в оккупации. Была бы визовая система, хотя бы на 30% знали бы политики, кто вошел в страну», – сокрушается артист.

Подозрения у него вызывают даже журналисты русофобских СМИ, типа телеканала-иноагента «Дождь».

«Сомнения, потому что им очень быстро дают гражданство, они покупают дома, они обосновались. Это плохо, потому что цены сразу взлетели на квартиры. Студенты не могут приезжать на учебу. Я бы ходил по адресам с бумагой в руках, на которой вопросы. И они должны были бы заполнять: «Знаете ли вы, что 20% Грузии оккупировано Россией?». Вот первый вопрос», – добавил собеседник Собчак.

Старый и больной актер признался, что свои знания о СВО черпает из украинского телеканала «Freeдом», а когда видит на экране президента РФ Владимира Путина выключает телевизор. Поэтому неудивительно, что Кикабидзе верил в то, что Украина победит, а Россия «взорвется» от внутренних бунтов.

По его мнению, Путин «сидит в бункере», а президент Украины Владимир Зеленский «умный, образованный, молодой и смелый».

«Я утром и вечером, когда ложусь, всегда говорю: Господи, помоги Украине выиграть эту войну», – сказал Кикабидзе.

Под нажимом Собчак он осудил сносы памятников и фашистские марши на Украине. Правда, очень удивился, кода журналистка негативно отозвалась о Степане Бандере, ведь ранее актер с удовольствием снимался во Львове у памятника этому человеку. Теперь Кикабидзе отговаривается тем, что не знает историю Бандеры.