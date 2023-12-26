Собчак помогла Украине с атакой Феодосии. Но накажут других?

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Советник главы Крыма Олег Крючков в очередной раз предупредил об уголовной ответственности снимающих результаты украинских атак на полуостров.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание», – предостерег Крючков.

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Помогающий бойцам СВО волонтёр Владимир Романов заметил, что в российском сегменте блогосферы первым растиражировал кадры, снятые очевидцами, телеграм-канал Ксении Собчак.

«Первым видео удара выложил канал Собчак «Осторожно, новости», – написал Романов.

Эти же данные подтвердил телеведущий Владимир Соловьев.

«В канале этой твари, этого врага, Собчак, который просто работает в интересах украинской разведки и выкладывает видео, которые используются для верификации нанесенных ударов… Ей все можно! …Человек напрямую работает на врага… Человек просто абсолютный враг, разлагающий страну изнутри», – сказал телеведущий.

Неожиданно за рядовых очевидцев ЧП в Феодосии заступился депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Нельзя уподобляться СБУ и за каждый снятый на телефон кадр немедленно тащить его автора в тюремные застенки. Как и перекладывать ответственность за просчеты флотского командования, которое просто обязано было защитить порт, на прессу и блогеров. После каждого такого происшествия должны быть названы имя, фамилия и звание виновного, и если среди них будет хоть один активист с видеокамерой, который, доказано следствием, сознательно способствовал украинскому удару, то он, конечно, должен предстать перед судом. Населению стоит быть бдительным и не помогать противнику, но до абсурда такую бдительность, пожалуй, доводить не следует. Между прочим, из распространенного видео по Феодосии, часть снята с вражеской стороны, с наблюдательных лодок или безэкипажных катеров, и на это мы точно никак не можем повлиять», – считает Журавлёв.

А вот военкор Роман Сапоньков полагает, что запрет на публикацию каких-либо данных, кроме официальных, наоборот помогает увеличить информационное влияние противника.

«Сразу после новостей об ударе по Феодосии я пошёл читать новости на украинские каналы в Тг. Это прямая вина запрещаторов. Эти деятели своими осознанными действиями загоняют аудиторию к противнику. Люди, которые на полном серьёзе постят новости о запрете писать о прилётах по Крыму, находятся на образовательном уровне 80-х годов. Ну, там газета «Правда», дикторы центрального телевидения. Но проблема в том, что мир за 40 лет ушёл немного вперёд. Теперь запретить информацию невозможно, можно только себя выставить на посмешище и отдать аудиторию врагу», – считает Сапоньков.

Помогающий СВО волонтер Роман Алехин полагает, что нужно действовать не путем запрета, а сформировать команду спикеров, которые будут оперативно трактовать события в нужном ключе.

«Уметь профессионально отрабатывать любую ситуацию в кратчайшие сроки. В наше время этот навык составляет минуты, ну максимум час, но и это много. А у нас сейчас несколько часов, а кто-то и до 10 часов спал. При этом, в моем понимании, отработка – не равно правильная ложь, а отработка – это как раз правда, которая будет воспринята гражданами правильно и использована для созидания, для возбуждения на поддержку государства и друг друга», – пишет Алехин.