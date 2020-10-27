Собчак предупредила Макрона, что его может постичь судьба Немцова

27.10.2020, Москва, Елена Острякова

Глава Чечни Рамзан Кадыров вслед за президентом Турции Реджепом Эрдоганом осудил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот поддержал публикации карикатур на пророка Мухаммада.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора». ⠀

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«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий», – написал Кадыров.

На комментарий главы Чечни отреагировала скандальная либеральная телеведущая Ксения Собчак. ⠀

«Интересно, а памятуя о Немцове, Макрон будет извиняться перед Кадыровым?», – написала Собчак, намекая на популярную среди либералов, но не подтвержденную следствием версию о связи Кадырова с убийством Бориса Немцова.

Сама Собчак назвала Макрона своим героем, написав имя мусульманского пророка с маленькой буквы.

«Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Свобода -в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Хотите сидеть, закутавшись до самых глаз, на пляже в Ницце – ваше право. А мое -ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно дается человечеству? Ведь они же добиваются своего – про мухаммеда и мусульман все боятся даже пошутить!!! Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной полумусульманской Франции сказал такое – мой герой», – написала Собчак в своем «инстаграме».