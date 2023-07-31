Собчак развлекается грызнёй с украинскими мажорами в Европе

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Скандальная тележурналистка Ксения Собчак, отдыхающая в Каннах, возмутилась вечеринкой украинцев в центре этого дорого курорта у отеля «Карлтон».

Молодые люди размахивали желто-голубым флагом, кричали «ура» и пили дорогое шампанское, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально полгода назад я публиковала видео из Куршавеля, на котором украинские граждане с флагом Украины выносили Кристалл за 25 тысяч евро. Оказалось, что таких людей называют “батальон Монако”. Прошло полгода, и вот, в Каннах, прямо выйдя из Карлтона, вы можете увидеть такое. Помогите опознать этих людей. Выносить Розе на пляже Канн в разгар войны — вот так эти люди понимают “патриотизм”», – возмутилась Собчак в своем тг-канале.

В январе Собчак разоблачила украинцев, кутивших в Куршавеле. Ими оказались находящийся в розыске за вымогательство Сергей Ошеровский. Он с женой зарегистрировался во Франции как беженец. Также на курорте гуляли Дмитрий Величко и его девушка блогер Алина Варакута.