Собчак развлекается грызнёй с украинскими мажорами в Европе

Елена Острякова .  
31.07.2023 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Бизнес, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Соцсети, Украина


Скандальная тележурналистка Ксения Собчак, отдыхающая в Каннах, возмутилась вечеринкой украинцев в центре этого дорого курорта у отеля «Карлтон».

Молодые люди размахивали желто-голубым флагом, кричали «ура» и пили дорогое шампанское, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак, отдыхающая в Каннах, возмутилась вечеринкой украинцев в центре этого дорого...

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«Буквально полгода назад я публиковала видео из Куршавеля, на котором украинские граждане с флагом Украины выносили Кристалл за 25 тысяч евро. Оказалось, что таких людей называют “батальон Монако”. Прошло полгода, и вот, в Каннах, прямо выйдя из Карлтона, вы можете увидеть такое. Помогите опознать этих людей. Выносить Розе на пляже Канн в разгар войны — вот так эти люди понимают “патриотизм”», – возмутилась Собчак в своем тг-канале.

В январе Собчак разоблачила украинцев, кутивших в Куршавеле. Ими оказались находящийся в розыске за вымогательство Сергей Ошеровский. Он с женой зарегистрировался во Франции как беженец. Также на курорте гуляли Дмитрий Величко и его девушка блогер Алина Варакута.

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