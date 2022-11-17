Собчак сдала своих подельников и вновь избежала уголовного дела

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак принесла публичные извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову, в вымогательстве у которого обвиняются ее подчиненные.

«Покаялась» она у себя в телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», – написала Собчак.

Все трое упомянутых «ребят» проходят по делу о вымогательстве 11 млн руб. Так, Суханов был задержан при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей «Ростеха». Изначально Собчак проходила по этому делу как подозреваемая. Она бежала в Литву, предъявив на границе израильский паспорт. Однако уже после побега выяснилось, что никакого процессуального статуса в деле о вымогательстве у Собчак нет. И она уже 7 ноября вернулась в Россию через латвийскую границу.

«Стало ясно, что Собчак вернулась под гарантии, но должна была извиниться», – считает политолог Марат Баширов.

«Собчак «слила» своих сотрудников. Просто «бросила под паровоз». Принесла в жертву пешек, чтобы отмазаться», – уверен телеведущий Владимир Соловьев.