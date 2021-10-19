«Собчак сумела объединить Россию в ненависти к себе» – «МК»

19.10.2021 12:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Скандально известная российская телеведущая Ксения Собчак одинаково ненавидима всем российским обществом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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В публикации отмечается, что практически каждый значимый персонаж российской истории — Иван Грозный, Николай Второй, Ленин, Сталин – делит обсуждающих на два непримиримых лагеря.

«А если упомянуть героев нашего времени, то дело и вовсе может дойти до рукопашной. За одним-единственным исключением. И имя сему исключению — Ксения Собчак», – считает издание.

«К Ксении Анатольевне совершенно одинаково относятся во всех частях нашего разобщенного социума — и правые, и левые, и консерваторы, и радикалы, и «запутинисты», и ярые оппозиционеры. В смысле — одинаково ее ненавидят», – приходит к выводу газета.

В публикации также говорится, что к этому Собчак целеустремленно шла сама.

«Настойчиво культивировала образ «кровавой барыни» — именно так, если кто не курсе, называется ее телеграм-канал, — богатой «отмороженной» стервы с о-очень большими связями. Взбалмошной, капризной аристократки, с презрением взирающей на копошащийся под ногами плебс. Мотивы этой игры на публику очевидны: Ксения Анатольевна успешно монетизирует свой имидж, купаясь во всенародной ненависти, как иные, «правильные» звезды — во всеобщей любви. Впрочем, по слухам, внешняя картинка не сильно противоречит внутреннему миру «кровавой барыни», – пишет издание.

По мнению автора статьи, эксплуатируемый Собчак эпатажный имидж «давно перерос частно-коммерческие рамки».

«Собчак выполняет важную государственную миссию: объединяет страну в ненависти к себе», – резюмирует «МК».