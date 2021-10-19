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19.10.2021 12:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Собчак сумела объединить Россию в ненависти к себе» – «МК»

Скандально известная российская телеведущая Ксения Собчак одинаково ненавидима всем российским обществом. Об этом, передает...

Скандально известная российская телеведущая Ксения Собчак одинаково ненавидима всем российским обществом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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В публикации отмечается, что практически каждый значимый персонаж российской истории — Иван Грозный, Николай Второй, Ленин, Сталин – делит обсуждающих на два непримиримых лагеря.

«А если упомянуть героев нашего времени, то дело и вовсе может дойти до рукопашной. За одним-единственным исключением. И имя сему исключению — Ксения Собчак», – считает издание.

«К Ксении Анатольевне совершенно одинаково относятся во всех частях нашего разобщенного социума — и правые, и левые, и консерваторы, и радикалы, и «запутинисты», и ярые оппозиционеры. В смысле — одинаково ее ненавидят», – приходит к выводу газета.

В публикации также говорится, что к этому Собчак целеустремленно шла сама.

«Настойчиво культивировала образ «кровавой барыни» — именно так, если кто не курсе, называется ее телеграм-канал, — богатой «отмороженной» стервы с о-очень большими связями. Взбалмошной, капризной аристократки, с презрением взирающей на копошащийся под ногами плебс. Мотивы этой игры на публику очевидны: Ксения Анатольевна успешно монетизирует свой имидж, купаясь во всенародной ненависти, как иные, «правильные» звезды — во всеобщей любви. Впрочем, по слухам, внешняя картинка не сильно противоречит внутреннему миру «кровавой барыни», – пишет издание.

По мнению автора статьи, эксплуатируемый Собчак эпатажный имидж «давно перерос частно-коммерческие рамки».

«Собчак выполняет важную государственную миссию: объединяет страну в ненависти к себе», – резюмирует «МК».

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