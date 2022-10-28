Собчак угрожает второе уголовное дело – как «внучке раввина»

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На скандальную телеведущую Ксению Собчак могут возбудить еще одно уголовное дело, помимо того, по которому она подозревается в вымогательстве. Это связан с тем, что при своем бегстве через белорусско-литовскую границу Собчак предъявили израильский паспорт. Однако она не уведомляла органы МВД РФ о наличии у нее второго гражданства, что является нарушением российского законодательства. Это подтвердила официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?» – сказала Захарова.

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Помимо морального аспекта этой истории (Собчак всех уверяла, что у нее нет второго гражданства) наблюдателей заинтересовало, как давно телеведущая обзавелась израильским документом. Обладала ли она им в 2018 году, когда баллотировалась на президентских выборах.

«Одно дело, когда экс-кандидат в президенты и демиург приснопамятного «Дома-2» самоопределяется как «внучка раввина» – это частное дело. Но когда у бывшего кандидата в президенты вдруг оказывается паспорт гражданина государства Израиль, то тут вопрос уже не частный, а общественный – к г-же Памфиловой, спецслужбам, Администрации президента, допустившим к участию в выборах президента гражданку другого государства», – написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы РФ Сергей Обухов.

Ситуацию разрешила телеведущая Тина Канделаки, с которой Собчак долго публично враждовала. Муж Канделаки занимает высокий пост в «Ростехе». Именно эта корпорация фигурирует в уголовном деле – якобы, менеджеры Собчак выбивали у «Ростеха» деньги за «блок на негатив». Теперь Тина решила отомстить сопернице, опубликовав фото ее израильского паспорта.

В документе значится, что статус эмигранта Собчак получила 28 марта 2022 года, а паспорт получила на руки месяц назад.

Либеральная журналистка Фарида Рустамова утверждает, что Собчак оформила израильское гражданство за весенне-летние месяцы, как «на всякий случай» получили многие представители российского истеблишмента. Ксения – не еврейка по национальности, но воспользовалась фактом своего замужества за режиссером Константином Богомоловым.

Политолог Марат Баширов считает, что правоохранительные органы специально спровоцировали скандальную журналистку на побег, чтобы «засветить» ее второе гражданство.

«Умный информированный человек рассказал, что к силовикам просочилась информация о наличии израильского гражданства у семьи Собчак. Вскрыть это можно было только путём спецоперации. Чтобы сама Собчак продемонстрировала. Это сняло бы и сомнения сами знаете у кого, и испортило бы репутацию Ксении. А так оправдывайся, не оправдывайся, а факт налицо», – написал Баширов.

Его коллега Алексей Чеснаков считает, что проблемы с гражданством у Собчак не возникло бы, если бы она сама в нем призналась.

«В таких случаях правильно, чтобы о фактах гражданства публика узнавала бы от самого политика, а не от чиновников других стран. Даже если все сделано по закону, даже если компенсировать негатив эффективно помогают другие медийные персоны, у аудитории все равно останутся вопросы к чистоте и честности. Гражданство – слишком важный атрибут политика, чтобы доверять распространять информацию о нем кому-то другому», – написал он.

Кстати, в Литве Собчак совсем не рады. Министр иностранных дел этой страны Габриелюс Ландсбергис заявил, что «блогер Ксения Собчакможет быть включена в литовский «чёрный список».