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Новости Украины

Скандальная телеведущая Ксения Собчак разместила сегодня в своем интервью, выложенном на YouTube, рекламу крымского коньяка «Коктебель».

Она взялась сама озвучивать достоинства известного напитка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коньячный дом «Коктебель» ведет свою историю с 1879 года и является старейшим производителем коньяков в России», – говорит Собчак в ролике.

Будучи кандидатом в президенты РФ Собчак неоднократно заявляла, что не признает Крым российским, и соглашалась ехать на полуостров для агитации только через Украину и даже обращалась за разрешением в Киев. Это дало повод тогдашнему министру иностранных дел Павлу Климкину обвинить ее в политической шизофрении.

Однако уже в 2018 скандалистка поменяла свое мнение, когда ее пригласили в качестве ведущей коммерческой конференции «Бизнес на автопилоте» в Алуште в отеле, принадлежащем банкиру Александру Лебедеву. Участники должны были заплатить от 25 до 50 тыс руб. Когда лицемерную аферу Собчак раскрыли, она поспешно откзалась от участия в мероприятии.

Но уже в 2020 году телеведущая прилетела в Крым из Москвы, чтобы взять интервью у Натальи Поклонской. Она оправдывалась тем, что таково было обязятельное условие, поставленное бывшей прокуроршей. В то время Поклонская активно сотрудничала с дорогими политтехнологами.