«Собьем звезду на башне Кремля»: в Киеве требуют 50 миллионов на новые дроны

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Киев должен увеличить финансирование производства крупных беспилотников-камикадзе, чтобы ВСУ смогли наносить массированные удары по российским тылам, в том числе по столице.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт и волонтер, занимающийся поставками БПЛА в ВСУ, Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если дрон-камикадзе можно сделать за 5-10 тысяч долларов, и он может долететь до Москвы, то всё равно эти 5-10 тысяч долларов на него надо найти. И тогда это всё можно масштабировать. Приблизительно, если не брать малые коптеры, которые используются в окопной войне, а серьёзные самолёты, которые летят далеко, то сейчас Украина производит их 100-300 штук в месяц. Мы порой слышим, что где-то в Джанкое что-то бахнуло. Но не слышим в десятки раз больше примеров когда они применяются по другим целям, потому что противник просто об этом не говорит. Нам таких дронов необходимо в месяц штук 500, так я оцениваю потребность. Для этого надо увеличить финансирование в соответственное количество раз. То есть нам надо в месяц приблизительно 25-50 миллионов долларов на ударные дроны. Этих денег нет», – сказал Касьянов.

По его словам, украинские ударные дроны должны начать массированные обстрелы Москвы и Кремля.

«Это может изменить ход войны. Тут есть два момента – чисто военный, когда уничтожаются цели противника. Можно уничтожать солдат противника, танки, боеприпасы, топливо, в глубоком тылу противника, чтобы они не доехали до передовой. Поражение его энергетических объектов. Второе – это психологический момент. Представьте, что мы завтра утром просыпаемся и узнаём, что по Москве прилетело. Что развёрнутые там новейшие С-400 уничтожены украинскими дронами. Что прилетело в Кремль, в этот купол, на котором висит их тряпка, и эта тряпка упала. Сбили звезду на кремлёвской башне. Это огромный психологический эффект, который посеет сомнения в правильности ведения войны, в возможности выиграть войну среди населения России. И приведёт к падению режима Путина. Неизвестно даже к чему приведёт, я даже боюсь загадывать наперёд. Это может быть смута в России в результате того, что Украина массово начнёт применять дроны в том числе по таким объектам, как Москва. Потому что Москва для них – это нечто сакральное. И когда по Москве начнёт нормально бахать, это будет для них жестоким поражением даже без поражения на фронте. Это приведёт к изменению массового сознания, безусловно», – подытожил эксперт.