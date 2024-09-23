«Собираем большую армию» – Минобороны Британии объявило о «растущей агрессии РФ»

В последние годы британская армия была недофинансирована и ослаблена, что нужно немедленно исправлять перед лицом растущих угроз на Ближнем Востоке, в Европе, и, в частности, со стороны России.

Об этом на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Безопасность – это основа, на которой будет строиться наша работа. И мы намерены увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, что не делалось с 2010 года, когда лейбористы были у власти. …Война в Европе, конфликт на Ближнем Востоке, растущая агрессия России – мы знаем, что сейчас трудные времена. И мы знаем, что за последние 14 лет наши вооружённые силы были ослаблены и недофинансированы… На кораблях не хватает матросов, чтобы укомплектовать их экипажи, в военных казармах нет водопровода, планы обороны с многомиллиардными дырами», – перечислил Хили.

«Некоторые говорят, что современная молодёжь не хочет служить своей стране. Я знаю, что это не так! За последние 10 лет более миллиона человек подали заявления о вступлении в ряды вооружённых сил. Но трое из четырёх просто отказались от этой процедуры, потому что она занимает месяцы и связана с бюрократическими проволочками. И сегодня я объявляю о первых шагах по преодолению кризиса набора в армию, вызванного консерваторами… Я создаю новый прямой канал для набора в кибер-войско, потому что если вы высококлассный геймер или программист, то вы нужны своей стране. Мы будем поддерживать самые высокие стандарты и создавать вооружённые силы, которые будут состоять из лучших представителей Британии, более подготовленных к сражениям и лучше отражающих интересы страны, которую они защищают», – вещал британский министр.