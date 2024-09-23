«Собираем большую армию» – Минобороны Британии объявило о «растущей агрессии РФ»

Максим Столяров.  
23.09.2024 21:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 644
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


В последние годы британская армия была недофинансирована и ослаблена, что нужно немедленно исправлять перед лицом растущих угроз на Ближнем Востоке, в Европе, и, в частности, со стороны России.

Об этом на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В последние годы британская армия была недофинансирована и ослаблена, что нужно немедленно исправлять перед...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Безопасность – это основа, на которой будет строиться наша работа. И мы намерены увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, что не делалось с 2010 года, когда лейбористы были у власти. …Война в Европе, конфликт на Ближнем Востоке, растущая агрессия России – мы знаем, что сейчас трудные времена.

И мы знаем, что за последние 14 лет наши вооружённые силы были ослаблены и недофинансированы… На кораблях не хватает матросов, чтобы укомплектовать их экипажи, в военных казармах нет водопровода, планы обороны с многомиллиардными дырами», – перечислил Хили.

«Некоторые говорят, что современная молодёжь не хочет служить своей стране. Я знаю, что это не так! За последние 10 лет более миллиона человек подали заявления о вступлении в ряды вооружённых сил. Но трое из четырёх просто отказались от этой процедуры, потому что она занимает месяцы и связана с бюрократическими проволочками. И сегодня я объявляю о первых шагах по преодолению кризиса набора в армию, вызванного консерваторами…

Я создаю новый прямой канал для набора в кибер-войско, потому что если вы высококлассный геймер или программист, то вы нужны своей стране. Мы будем поддерживать самые высокие стандарты и создавать вооружённые силы, которые будут состоять из лучших представителей Британии, более подготовленных к сражениям и лучше отражающих интересы страны, которую они защищают», – вещал британский министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть