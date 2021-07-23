23.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Недвижимость, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цены
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«Собираются грабить» – НДС на жильё вызовет рост цен на квартиры на 40% по всей Украине

Новости УкраиныВ предложенном Кабмином Украины законопроекте №5600 от 2 июня «О внесении изменений в Налоговый...

В предложенном Кабмином Украины законопроекте №5600 от 2 июня «О внесении изменений в Налоговый Кодекс и некоторые законодательные акты для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» вводится обложение НДС операций по продаже вновь построенного жилья, и если этот законопроект будет принят, к весне 2022 года цены на жилье могут вырасти на 40%.

Об этом в эфире канала «Укрлайф.тв» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае украинцев просто собираются грабить. К налогам, то, что предлагается, не имеет ни малейшего отношения вообще.

Итак, с продажи жилья собираются брать НДС, причем, судя по тому, как это прописано в законопроекте, совершенно не понятно – это будет НДС только с первички или, ежели вы продаете свою квартиру, с вас тоже снимут НДС. И что с этим делать, пока непонятно.

Но даже, если это будет НДС на первичке, давайте посмотрим, насколько у нас вырастут цены на квартиры. Потому что явно у нас застройщики не будут работать себе в убыток и платить НДС за покупателя.

А если ещё учесть, что у нас из-за реформы ГАСИ масса объектов в первичке не принималась в эксплуатацию потому, что это было просто некому делать, то если этот законопроект будет принят в виде закона, то на следующую весну где-то до сорока процентов можно ожидать роста цен на жилье», – заключил Юрий Гаврилечко.



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