Собкор Венедиктова: Путин смеется над Западом. Надо что-то делать

Новости Украины

В «игре» с Западом, которую ведет Россия, колода карт находятся в руках президента РФ Владимира Путина. Угроза санкций на Москву не действует.

Об этом в эфире видеоблога депутата Верховной рады прошлого созыва Сергея Лещенко, обслуживающего сегодня офис президента, заявил киевский корреспондент радио «Эхо Москвы» Сакен Аймурзаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам, журналиста после недавних переговоров по безопасности в России «чувствуют свой абсолютный триумф сейчас».

«И какими бы бредовыми не были эти предложения по сдерживанию НАТО, с ними сидят и говорят. Это очень важное достижение для путинской дипломатии, назовем ее так, потому что этого они и хотели – чтобы по первому звонку великая держава говорила с великой державой, которой считает себя Россия и нынешняя ее власть. Очень все настойчиво. Не знаю, – президент Зеленский предлагает на троих встретиться, интересно, что Путин ответит, но пока мне кажется, что он банкует, как говорят картежники, он раздает карты и это немножко тревожно», – говорит собкор.

«Я очень надеюсь, что будет какой-то ответ – асимметричный, симметричный – не важно. Если уже вы садитесь играть всерьез, тогда надо просто, чтобы были какие-то ответы, потому что смотреть только на то, как он спокойно разворачивает свои сложные комбинации в Казахстане, постоянно угрожает Украине, а в ответ – угроза санкций. Они уже открыто смеются на это. Уже просто смеются», – заявил Аймурзаев.