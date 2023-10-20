Соблазн для Грузии: транспортный коридор «Север-Юг» может пройти через Абхазию
Абхазия может стать частью бесшовного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Дальний Восток и Иран.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Абхазия может войти в этот путь. Судя по тому, как складываются обстоятельства в Азербайджане и Армении, скорее всего, там этот коридор будет обеспечен. Но возникает альтернативная возможность через Дагестан. Абхазия может быть в эту историю интегрирована, если готовность проявит грузинская сторона. Это соответствует нашим интересам», – сказал Бжания.
По его словам, недавно в Абхазии побывала группа специалистов РЖД, которая рассмотрела возможность восстановления инженерных сооружений на железной дороге. Железнодорожное сообщение через Абхазию было прервано 30 лет назад.
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