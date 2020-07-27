Соблюдение Киевом перемирия зависит от боевиков «Азова» – конфликтолог

27.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Насколько долго продержится перемирие на Донбассе, напрямую зависит от того, удастся ли украинскому командованию контролировать боевиков неонацистского полка «Азов», который фактически диктует свои правила на линии разграничения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«В любом случае, подобные инициативы следует рассматривать как своеобразный прорыв, потому что если хотя бы на один день дольше будет перемирие продолжаться, чем при нынешних условиях, – это уже есть завоевание. Однако у меня совершенно нет уверенности в том, что нынешние соглашения продлятся стратегически дольше, чем ожидаются, либо же станут постоянными соглашениями. Мне кажется, что в течение ближайшей недели, всё станет, к сожалению, на свои места в рамках конфликта на Донбассе, и это перемирие ни к чему не приведет», – заявил эксперт.

Он отметил, что существует целый ряд факторов, которые влияют на то, чтобы соглашения о перемирии не были реализованы.

«В первую очередь, это позиция целого ряда «подразделений украинских вооруженных сил» – по сути, до сих пор условных добровольческих батальонов. Ведь мы знаем, что, допустим, 60 километров границы между ДНР и частью Донецкой области, которую контролирует Украина, – они фактически находятся в управлении так называемого полка «Азов». И это уже будет большая проблема. Как уже говорилось, если эти инициативы будут соблюдены, то это, конечно же, будет большой плюс», – добавил Денисов.