02.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Большинство сержантов ВСУ на переднем крае обороны, от которых в первую очередь зависит соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, принимают наркотики, о чём прекрасно осведомлено украинское командование.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Так, по информации разведки, украинское командование направило в соединения и части ОТГ «Восток» военных медиков и психологов, с целью проверки боевиков ВСУ в зоне «ООС» на предмет употребления наркотиков и проведения разъяснительной работы о вреде употребления алкоголя и наркотиков.

При этом первоочередной проверке подверглись сержанты, осуществляющие руководство подчиненными на переднем крае обороны, от которых фактически зависит соблюдение режима прекращения огня.

«В результате сдачи анализов у 15 сержантов выявлены положительные результаты на содержание наркотических веществ в крови: восемь – из 128 бригады и семь – из 10-й. Также в ходе работы психологов установлено, что перед убытием в зону ООС тестирование личного состава на предмет психических отклонений и употребления наркотиков не проводилось», – сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что командование ВСУ прекрасно осведомлено о ситуации, однако проблема замалчивается, что имеет за собой коррупционную составляющую.

«По полученной нами информации, наркоторговцы из числа военнослужащих часть вырученных денег от продажи наркотиков передают в карманы командиров рот, батальонов и бригад ВСУ, принося им значительно большие доходы, чем официальная зарплата в зоне боевых действий», – уточнили в ведомстве.