15.07.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Политика, Россия
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Соболь и Навальный пытались сделать «демона» из меня – Пригожин

Сотрудники издания The New Yorker поинтересовались у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина мнением о деятельности Алексея...

Сотрудники издания The New Yorker поинтересовались у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина мнением о деятельности Алексея Навального и Любови Соболь. Предприниматель заявил, что эти люди пытались сделать из него «демона».

«Из меня Любовь Соболь и Навальный пытались сделать «демона», который якобы тесно связан с Путиным, для того, чтобы бросить тень на последнего», – добавил он.

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Пригожин, в свою очередь, назвал Соболь низкоквалифицированным юристом, в чьи задачи входило очернение российской власти. Как юрист ФБК (экстремистская организация, иноагент) соратница Навального пыталась связать руководство РФ с некими коррупционными лицами.

По словам бизнесмена, Навальный и Соболь обогащались за счет собственных сторонников. Они ради личной выгоды растрачивали полученные пожертвования, о чем пишут многие СМИ, добавил Пригожин. Информацию о хищении денег подтверждают и в правоохранительных органах.



«Теперь, чтобы скрыть свою противоправную деятельность, они активно пытаются создать образ «политрепрессированных», – резюмировал Пригожин.

Предприниматель также напомнил, что он начинал свой бизнес с нуля. За долгие годы работы он добился многого самостоятельно. Это помогло сформировать безупречную финансовую историю и деловую репутацию.

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