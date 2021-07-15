Соболь и Навальный пытались сделать «демона» из меня – Пригожин

15.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Сотрудники издания The New Yorker поинтересовались у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина мнением о деятельности Алексея Навального и Любови Соболь. Предприниматель заявил , что эти люди пытались сделать из него «демона».

«Из меня Любовь Соболь и Навальный пытались сделать «демона», который якобы тесно связан с Путиным, для того, чтобы бросить тень на последнего», – добавил он.

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Пригожин, в свою очередь, назвал Соболь низкоквалифицированным юристом, в чьи задачи входило очернение российской власти. Как юрист ФБК (экстремистская организация, иноагент) соратница Навального пыталась связать руководство РФ с некими коррупционными лицами.

По словам бизнесмена, Навальный и Соболь обогащались за счет собственных сторонников. Они ради личной выгоды растрачивали полученные пожертвования, о чем пишут многие СМИ, добавил Пригожин. Информацию о хищении денег подтверждают и в правоохранительных органах.

«Теперь, чтобы скрыть свою противоправную деятельность, они активно пытаются создать образ «политрепрессированных», – резюмировал Пригожин.

Предприниматель также напомнил, что он начинал свой бизнес с нуля. За долгие годы работы он добился многого самостоятельно. Это помогло сформировать безупречную финансовую историю и деловую репутацию.