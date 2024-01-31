Соболь подлечила голову и примерила ситуацию с «Би-2» на всех иноагентов

Документальный ремейк драмы «Банкок Хилтон» продолжает сниматься на тайландском Пхукете. Там в миграционной тюрьме томятся члены музыкальной группы «Би-2», арестованные за то, что концертировали, оформив только туристические визы.

Суд уже наложил на музыкантов символические штрафы, и приговорил к депортации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Четверо из восьмерых членов группы имеют второе израильское гражданство, но вот незадача: в Таиланд они въехали по российским паспортам.

Уезжать в Россию музыканты не хотят. Там они отметились в череде громких скандалов, демонстративно отказываясь выступать в залах, украшенных символикой СВО. Это привело к тому, что в Петербурге на стадионе «Би-2» грубо освистали, а в Томске и вовсе – избили.

На данный момент в Израиль выпустили только иноагента Егора Бортника, выступающего под кличкой «Лёва». Он въехал по “правильному паспорту”. Это развеселило российских журналистов.

«Все эти дни он утверждал, что группа страдает за его антироссийские высказывания. Тогда получается, он своими высказываниями подставил других, а сам единственный улетел», – удивилась в своем тг-канале главный редактор информагентства «Регнум» Марина Ахметова.

«Чушпан. Кинул пацанов…», – припечатал публицист Сергей Мардан.

Телеканал-иноагент «Дождь» вот уже пятый день посвящает мытарствам «Би-2» часовые передачи, рассказывая об ужасах тайской тюрьмы с камерами на 80 человек и 40-градусной жарой. Такое рвение объясняется не только сочувствием к русофобам-единомышленникам, но и тем, что иноагенты примеряют судьбу горе музыкантов на себя.

«Я считаю, что азиатские страны в целом для путешествий оппозиционеров опасны. Я, например, не предпринимаю попыток поехать в какую-нибудь страну, потому что понимаю: въезд оппозиционерам в азиатские страны фактически запрещен. Ты никогда не знаешь, что с тобой сделают на границе. Могут просто посадить в депортационную тюрьму и отправить в Россию. Такой сценарий пока не был реализован, но очень реален, и ты не знаешь, будешь ли ты первым человеком, на котором он будет реализован или нет», – призналась в интервью латвийскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» соратница блогера-уголовника Алексея Навального, в прошлом презентовавшая себя как юристка Любовь Соболь.

Ещё недавно все, читая её посты, беспокоились, что она сошла с ума. Соболь надеется только на помощь «прогрессивных стран» и уже написала обращения к ЕС и США в своих соцсетях. Но пока за «Би-2» вступился только Израиль и патронирующая всех иноагентов организация Human Rights Watch.

Дополнительный повод для паники дал либеральным эмигрантам депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, назвавший «Би-2» «подонками».

«Безусловно, мы ждем их здесь с распростертыми объятиями: если их сюда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем — и в прямом, и в переносном смысле. Если в их действиях есть состав преступления, то это должны определять прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ. Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников», – написал Луговой в своем тг-канале.

Этот пост сейчас с трепетом цитируют все СМИ-иноагенты.

«Это открытка тем, кто два года рассуждал на тему «Россия в полной изоляции, с ней никто не хочет иметь дело». И вот оказывается, что помимо Ирана, КНДР и КНР – есть еще много других разных стран. Как, например, Таиланд, Индонезия, возможно и Эмираты. И это только то, что мы уже знаем», – пишет политолог-навальнист Фёдор Крашенинников, которого на днях не пустили в Грузию.

Журналист Дмитрий Севрюков считает, что на примере истории с Би-2 «релокантам посылается чёткий сигнал о том, что хоть они и далеко от России, но их правовой статус по-прежнему российский».

«История с задержанием в Таиланде рок-группы Би-2 так или иначе, но задаёт новую повестку проблеме релокантов, в том числе и таких, которые не в ладах с Родиной. Большинство уехавших из России после начала СВО и мобилизации предпочитают вести себя осмотрительно и помалкивают, понимая, что жизнь может повернуться по-разному, и если придётся возвращаться назад, то лучше избежать лишних вопросов и нареканий. Однако среди релокантов немало и таких, которые не только говорят, но и поют с чужих голосов. Но Родина зорко следит даже за сбившимися с пути и далеко уехавшими своими сыновьями», – написал Севрюков.

Писатель Захар Прилепин считает, что Россия первый раз демонстрирует эмигрантам свое влияние за рубежом. Он приветствует такую политику.

«Россия явно закусилась. Россия вырывает артистов даже из рук Израиля – Израиля!!! – который, как нам рассказывали – «может всё». То есть, России, конечно же, плевать на Би-2, но дипломатам и прочим службам дали установку: раз наши поуехавшие артисты не умеют себя вести порядочно – надо устроить им беспорядочные гастроли с нарушением графиков и заменой пятизвездочных отелей на иные варианты. Но весь «просвещенный мир» поуехавших уже следит за Лёвой и его напарниками, как за медвежатами на льдине, которая несет их… несет их… несет их… куда? И каждый примеряет на себя эту судьбу», – написал Прилепин.