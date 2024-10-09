Соболь присоединилась к эмигрантскому перешвыриванию экскрементами

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Соратница покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального, презентующая себя как юристка, иноагентка Любовь Соболь утверждает, что иноагент Максим Кац фальсифицировал свой аттестат о среднем образовании на выборах в Мосгордуму в 2014 году.

Об этом она заявила в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он представил для обмана избирателей, судя по всему, липовый аттестат о школьном образовании в Москве. Он в Москве не учился, он сам рассказывал, что до 17 лет учился в Израиле. И даже там, в Израиле, он не закончил школу. Я не знаю, где он взял аттестат. Может быть, он его купил в переходе у метро. Там часто торговали аттестатами», – сказала Соболь.

Кроме того, она обвинила Каца в том, что он скрыл на выборах свое двойное гражданство и спрятал доходы, переписав их на родственников.

Этот поток обвинений Кац заслужил тем, что опубликовал расследование о том, как экстремистская организация ФБК помогает отмывать деньги экс-владельцам «Пробизнесбанка» Александру Железняку и Сергею Леонтьеву, которые украли у вкладчиков 34 млрд рублей.

Фильм Каца многие расценили как «ответку» навальнистам на их обвинение в адрес друга олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Леонида Невзлина в организации «зверского избиения» в Вильнюсе экстремиста Леонида Волкова.