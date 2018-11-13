Собор епископов канонической УПЦ дал “жесткий отлуп” Порошенко и Варфоломею

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Состоявшийся сегодня в Киево-Печерской Лавре Собор епископов канонической Украинской Православной Церкви осудил незаконное вмешательство стамбульского патриарха Варфоломея “во внутренние дела другой Поместной Церкви”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в тексте постановления Собора, размещенном на официальном сайте УПЦ.

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“Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой Поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской Православной Церкви. Вместо этого с сожалением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей Церкви к Патриарху Варфоломею с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания.”, – говорится в постановлении Собора епископов УПЦ.

Также была дана в максимально жесткой форме оценка возни украинской власти вокруг темы “автокефалии” УПЦ.

“”Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви в этих процессах считаем невозможным”, – говорится в решении Собора.

Тем самым каноническая УПЦ отказалась от участия в авантюре украинской власти по созданию т. н. “единой автокефальной церкви”.

Также Собор епископов выступил против любых попыток изменить название канонической Украинской Православной Церкви вопреки воле ее клира и мирян, и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне.

В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь “будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены «Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви», законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека”.

“Видимо, г-н Порошенко понимал, что на это ему ответить будет нечего”, – написал в своем телеграмм-канале спикер Московской патриархии Владимир Легойда, комментируя сегоднящний отказ украинского президента встретиться с иерархами УПЦ.