«Собор» Филарета отверг томос и восстановил УПЦ-КП
В Киеве прошел так называемый «поместный Собор», где было объявлено о восстановлении «киевского патриархата».
Об этом сообщается в телеграм-канале киевской газеты «Вести», корреспондент которой присутствует на закрытом мероприятии в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева.
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«Собор Филарета отверг томос и восстановил УПЦ-КП. Филарет также обратился за поддержкой к президенту Зеленскому», – отмечается в сообщении.
Напомним, что глава киевских раскольников Филарет отказался признать полученный от Констиантинопольского патриархата томос о создании ПЦУ, объяснив, что не желает быть в подчинении.
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