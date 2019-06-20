20.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве прошел так называемый «поместный Собор», где было объявлено о восстановлении «киевского патриархата».

Об этом сообщается в телеграм-канале киевской газеты «Вести», корреспондент которой присутствует на закрытом мероприятии в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева.

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«Собор Филарета отверг томос и восстановил УПЦ-КП. Филарет также обратился за поддержкой к президенту Зеленскому», – отмечается в сообщении.

Напомним, что глава киевских раскольников Филарет отказался признать полученный от Констиантинопольского патриархата томос о создании ПЦУ, объяснив, что не желает быть в подчинении.