«Собрались петухи, посвистели» – Владимир Корнилов о «Крымской платформе»

28.08.2021 01:30 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Проведенный накануне «дня независимости» Украины форум «Крымская платформа», который долго и громко анонсировали власти страны, оказался бессмысленным мероприятием, сути которого не поняли даже его участники.

Он не имеет никаких конкретных последствий, а заявления выступавших на форуме гостей, которые говорили о проблемах как нацменьшинств на Украине, так и о реформах в стране, лишь подтвердили уверенность в этом.

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У киевской власти в принципе отсутствует какая-либо стратегия по полуострову, который тем временем активно развивается в составе России, и за последние годы получил то, о чем не мог и мечтать в украинский период.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал политолог Владимир Корнилов.

«ПолитНавгатор»: Недавно в Киев прилетала Меркель. Как вы оцениваете ее активизацию на украинском направлении в последнее время, и может ли уходящая канцлер как-то побудить украинскую власть выполнять «Минские соглашения»?

Владимир Корнилов: Я не увидел активизации Меркель по Украине. Я увидел активизацию вокруг «Северного потока» и начало процесса ее прощания с большой политикой. То есть, я не заметил, что она как-то особо активизировалась конкретно на направлении, связанном с Украиной. Да, для нее «Северный поток» является политическим вызовом, ее критикуют в значительной степени у себя в стране за этот проект, особенно ее ближайшие союзники – США, и ей надо было принять значительные дипломатические усилия для того, чтобы снять эти препоны.

А что касается Украины, на самом деле, ей надо было дать ответы на вопросы, связанные со сделкой Германия-США по «Северному потоку», а не по украинскому направлению. Да, там Украина упоминается, конечно же, но как вы понимаете, это не отдельное направление, связанное с миром в Донбассе, «Минскими соглашениями» и так далее. Это было основной целью ее сделки с США, это было основной целью ее поездки на Украину и в Россию.

А что касается «Минских соглашений», тут упомянули этот вопрос, но очень странным прозвучал ее ответ о том, что Украина правильно делает, что не ведет переговоры с ДНР и ЛНР – вот это, если честно, звучало полным диссонансом со всеми ее предыдущими заявлениями о необходимости выполнять «Минские соглашения».

ПН: Как вы оцениваете итоги саммита «Крымская платформа», который накануне Дня независимости состоялся в Киеве?

В.К: Так никто и не понял, в том числе собравшиеся, к чему же в итоге все это было. Ведь, мало кто обратил внимание, на официальное название этого форума: «Учредительный форум «Крымской платформы». И я не нашел ничего, что касалось бы учреждения чего-то нового. То есть, киевский офис «Крымской платформы» создан давно, о чем Зеленский говорил, международной структуры «Крымской платформы» не было создано. Что учреждали так никто и не понял.

Это отсутствие конкретного целеполагания чувствовалось в ходе выступления участников – каждый говорил, кто во что горазд. Кто-то упоминал Крым, кто-то вообще говорил совершенно о другом. Кто-то о реформах на Украине говорил, кто-то о правах венгерского этнического меньшинства, кто-то о зловредной России, но сказать, что это был единый форум, где обсуждалась единая тематика и единый план действий, сказать этого нельзя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед форумом и удивил всех заявлением о том, что, оказывается, цель «Крымской платформы» – «заставить петуха свистеть», ну вот, соответственно, собрались «петухи», «посвистели» – и все на этом.

ПН: На праздники на Украину приехал Константинопольский патриарх Варфоломей. В религиозных кругах это назвали вторжением на каноническую территорию УПЦ. Будут ли какие-то последствия после этого?

В.К: Это далеко не первый визит патриарха Варфоломея на территорию Украины и в Киев. Мы не знаем, о чем с ним в итоге договорились и договорились ли о чем-нибудь. Амбиции Варфоломея всем известны, он хочет заполучить массу исторических и центральных храмов на Украине, не ограничиваясь только Андреевским собором.

Так что – пока что мы не видим практической реализации договоренностей с властями Украины, если таковые были. Во всяком случае, те первоначальные намерения Варфоломея, а они там колоссальные, – он же и на Лавру посягал тоже, – которые звучали во время авантюры Порошенко с получением томоса, пока они, слава Богу, не реализованы. Я надеюсь, что у украинской власти хватит ума не идти по этому пути.

ПН: А насколько успешно, по вашему мнению, движется процесс строительства так называемой ПЦУ?

В.К: А вообще оно идет, это строительство? Мы помним, конечно, шум, крики при создании этой ПЦУ, помним слезы Петра Порошенко по этому поводу. Но как выборы наступили президентские, так и он сам забыл про это, а когда они прошли, вообще все забыли об этом. Мало того, в значительной степени палки в колеса этому строительству, а скорее, попытки деструкции православия на территории Украины ставил главный раскольник – Филарет, который сразу дезавуировал все эти заявления, в том числе соглашения, подписанные с Варфоломеем и томос пресловутый. Вот на этом все это «строительство» и закончилось.

ПН: Зеленский продолжает политику Порошенко в отношении меджлисовцев, продолжая заигрывать с ними – крымских татар сделали коренным народом, в отличие от русских. О чем Украине может говорить история отношений с крымскими татарами, в том числе с Крымским ханством. Являются ли они союзниками в борьбе за Крым?

В.К: Странный он вообще человек, Зеленский. Подписал закон, по которому крымские татары – коренной народ, и очень много посвятил этому в своей речи на «Крымской платформе», и тут же, в честь 30-летия незалежности вообще обрадовал всех, заявив, что в 1616-м году Вооруженные силы Украины, – я не шучу, это он так сказал с трибуны на параде, – захватили крепость Кафа.

Ну, то есть, если он уж мыслит такими категориями, как Вооруженные силы Украины в 1616-м году, то, по идее, он должен был бы назвать это актом агрессии ВСУ против коренного народа Украины – крымских татар. Ну, в такой логике и мыслит нынешний президент.

Он много там крокодиловых слез пролил вместе с участниками этого шабаша в Киеве – о нелегкой судьбе крымских татар в Крыму, «оккупированном Россией», но при этом надо признать, что Соборная мечеть строится при России в Крыму, крымские татары не испытывают никаких особых проблем – у них есть школы, есть официальный язык.

И в этом смысле не поспоришь с мнением того же венгерского президента о том, что другие национальные меньшинства на Украине преследуются уж точно напрямую, когда их лишают права учить своих детей на родном языке. И это касается значительной части русского населения Украины. В Крыму же никто таких проблем не испытывает.

ПН: Вы недавно побывали на полуострове – какие впечатления оставил российский Крым?

В.К: Первое, что тебя встречает в российском Крыму, когда ты прилетаешь – это красавец-аэропорт. Я просто вспоминаю с ужасом тот страшный аэропорт, который годами был в Крыму, когда он был частью Украины, и сравнить с тем, что есть сейчас – что мешало Украине хоть копеечку вложить в этот самый Крым?

Сейчас Зеленский рассказывает, какие-то страшные небылицы о Крыме: «Вот, Крым ждет Украину, ведь так не хватает трех миллионов украинских туристов ежегодно». Я не знаю, ему кто-то вообще докладывает о ситуации или он просто бред несет по наитию?

Пусть он посмотрит фото, видео туристов многочисленных, российских, которые сейчас в Крыму находятся! Куда там еще туристов? Я такого количества людей в Крыму, как прошлым и этим летом, не видел никогда, даже в годы Советского Союза.

То есть, такого наплыва туристов там не было отродясь. Говорить после этого, что Крым задыхается без миллиона-другого украинских туристов, это совершенно не понимать ту ситуацию, которая сейчас царит в Крыму.